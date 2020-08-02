إنجازات الملك في مجال الإسكان … لبكر: رؤية متقدمة

> كيف تقيمون إنجازات الملك في مجال الإسكان؟

> يصعب تلخيص واختصار مدة 21 سنة من الجهود في دردشة قصيرة أو حوار، وما يمكن أن نخلص إليه جميعا، هو أنه منذ اعتلاء الملك العرش، حرص بكل صدق على إخراج العديد من الأوراش، بل انطلقت فعليا في أولى سنواته، وفق إستراتيجية مستقبلية ترمي إلى استخلاص العبر من الماضي، والاستفادة من التجارب الناجحة. وكما قلت بالفعل بعد أقل من أربع سنوات على بيعة جلالته، رأت مشاريع سكنية النور وفق شروط سهلت التملك بالنسبة إلى الفئات ذات الدخل المحدود، بل وحتى الفئات التي تشتغل في المجالات غير المهيكلة، إذ تم تكسير مجموعة من القيود، بتنزيل ضمانات الدولة وتشجيع البنوك على منح القروض وغير ذلك، كما اهتم جلالته بالشق الذي بدأه والده المغفور له الحسن الثاني، والمتعلق بالقضاء على دور الصفيح، لكن بوضع إستراتيجية لسياسة المدينة مبنية على الواقع، وأهم مؤشر على النجاح، هو بروز الإعلان عن مدن بدون صفيح في مدن عدت معاقل للعشوائيات كالبيضاء والمحمدية وطنجة وغيرها. فالمقاربة الملكية ذهبت بعيدا وأعطت أكلها، والحصيلة كانت إيجابية، واستجابت لحاجة وطنية ملحة، ما يعبر عن أن الرؤية الملكية كانت متقدمة بكل المقاييس.

> وماذا عن المدن الجديدة؟

> المدن الجديدة تعبر عن رغبة الملك في فك الحصار عن المدن الكبرى وخلق متنفسات لها، هذه المتنفسات يمكنها امتصاص العجز الواقع في السكن وتوفير المنتوج المطلوب لفئات مختلفة من المجتمع، فهي مدن جميلة جديدة، انطلقت بكل من طنجة والرباط ومراكش والبيضاء، وهي حواضر في طريقها لأخذ شكلها النهائي لمدن متكاملة تحقق التمازج الاجتماعي، إذ إلى جانب السكن الاجتماعي، هناك سكن متوسط وآخر مرتفع التجهيز، إضافة الى جميع المرافق الاجتماعية والرياضية والترفيهية، والقرب من الأحياء الصناعية، ما يعطيها أكثر فرص لتصبح نموذجا للعمران المنظم وليس المشوه. هذه هي الرؤية التي رسمها الملك، والتي تهدف إلى تحقيق مدن متكاملة، ونجاحها سيحفز للمضي قدما في سياسة إنشاء تجمعات سكنية جديدة أمام ندرة الوعاء العقاري بالمدن الكبرى، وما يترتب عن ذلك من غلاء.

> ماذا عن البعد البيئي في المشاريع السكنية؟

> لاحظنا في العديد من هذه المدن، أن التصاميم تلح على ضرورة ترك نسبةعقارية وافرة للتشجير وإحداث فضاءات خضراء، لدرجة ربط التراخيص للمنعشين، بكمية الأشجار مقارنة بالمساكن، التي بنوها، فضلا عن الحدائق والمنتزهات. وفي هذا الإطار لا بد من التذكير بأن العديد من الخطابات الملكية دقت ناقوس الخطر بالنسبة للماء والبيئة، الشيء الذي دفع مدبري السكن الى ضرورة فرض رقابة عمرانية، وأصبحنا نسمع عن شرطة التعمير ونظيرتها المتخصصة في البيئة، ناهيك عن مراقبة أقسام التعمير والمهندسين للمنعشين العقاريين، في مدى مراقبة الالتزام التصاميم واحترام المساحات الخضراء، وما يرتبط بذلك من مسؤوليات إدارية وجنائية في حال التقصير أو التهاون.

هناك إرادة حقيقية لمراعاة البعد البيئي في جميع المنشآت، لا أدل على ذلك الاجتماع الخاص للملك مع الوزراء، من أجل القضية المائية، وهذا العنصر هو المعطى الأساسي للبيئة، ثم لا بد من التذكير باحتضان المملكة لمؤتمر دولي متعلق بالتغيرات المناخية في 2016، ولم يكن بالإمكان اختيار المنتظم الدولي للمغرب، لولا اقتناعه بالمجهودات الملكية في هذا الإطار، وهي مجهودات مشرفة تدعو إلى مضاعفة العمل من قبل مختلف مدبري الشأن العام، تحقيقا للرؤية الملكية.

أجرى الحوار:

المصطفى صفر

رشيد لبكر *جامعي وباحث في سياسة المدينة