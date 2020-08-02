العضراوي: عهد جديد لبناء دولة المؤسسات

الباحث في الاقتصاد السياسي والحكامة أكد أن المغرب اختار الجهوية رافعة للنموذج التنموي

أكد ميلود العضراوي، الباحث في الاقتصاد السياسي والتنمية والحكامة، أن الملك محمد السادس سعى منذ تقلده العرش، إلى بناء مشروع مجتمعي ديمقراطي حداثي، لتحقيق التقدم المنشود في مختلف الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية. وأوضح العضراوي أن العهد الجديد خلال العقدين الماضيين، جعل من أولويات المشروع الدور المؤسساتي للدولة القائم على تعزيز دولة الحق والقانون وتطوير دولة المؤسسات. في ما يلي نص الحوار:

> ما هو مشروع محمد السادس المجتمعي والتنموي الذي بدأ في 2002؟

> منذ أن ألقى الملك محمد السادس خطابه الثاني في 30 يونيو 1999، الذي حث فيه على توظيف جملة من المبادئ والقيم الضرورية لتحقيق إقلاع تنموي جدير بانتقال المغرب نحو التقدم والتطور المرسوم على جميع الأصعدة، بدأت عجلة التطور تسير نحو تحقيق عدد من المشاريع المرتبطة بالنموذج التنموي الوطني لـ 2000.

ومن بين هذه المشاريع مشروع محاربة السكن غير اللائق والتعجيل بتنفيذ مخطط الإسكان لتحقيق كرامة وإنسانية المواطن. لقد تحدث الملك مرارا عن الإصلاح والتنمية البشرية وتوزيع الموارد بعدالة بين المواطنين، وضرورة استفادتهم من موارد البلاد وخيراتها، مؤكدا أن هذا العمل كفيل بتحقيق تلاحم شعبي حقيقي يجمع بين سائر الفئات الاجتماعية، ويبلور الالتحام الضروري بين الفئات الشعبية ويحدث مجتمعا متكتلا متضامنا وملتحما.

> وضع الملك التنمية البشرية ومحاربة الهشاشة ضمن أولويات العهد الجديد. كيف تقرؤون حصيلة عقدين من العمل؟

> شهدت البلاد على مدى عقود فوارق طبقية جارفة جعلت فئات اجتماعية واسعة في المجتمع تعيش في الهامش، مجردة من الخدمات والعناية والدخل الكافي لحفظ كرامة المواطنين. وجاء الجواب على هاته الاختلالات بخطاب ملكي أعطى انطلاقة عملية التنمية البشرية في 2005 بانطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، التي انطلقت رسميا في 18 ماي2005 وشهدت في ما بعد توسعا كبيرا في الأوساط المجتمعية المتضررة.

واستهدفت المبادرة محاربة الفقر وتكريس التضامن الاجتماعي، في سياق شراكة ثلاثية، بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني. هذه المبادرة أدمجها الملك في صميم السياسات الحكومية، وتحولت إلى قدوة ونموذج تنافسي لتحقيق التوازن الاقتصادي الاجتماعي بين مختلف جهات المملكة، سعيا إلى تحقيق التدبير الأمثل والمعالجة الميدانية الأنجع لتلبية مطالب الفئات المتضررة اجتماعيا.

> يعتبر الإصلاح الإداري مرتكزا أساسيا لإصلاح المؤسسات ودمقرطتها. أين يتموقع إصلاحها في دولة الحق والقانون؟

> شكل الإصلاح الإداري أولوية في عملية التحول الاقتصادي والاجتماعي، التي تشهدها المملكة، لقد أضحى إصلاح الإدارة ضرورة بهدف الرفع من أدائها، وتوجيهها للتكيف مع المتغيرات الوطنية، والمساهمة في رفع التحديات التنموية التي يواجهها المغرب، وضرورة تأسيس تصور شمولي لمسألة التحديث الإداري بكل آلياته وقواعده.

وفي هذا الصدد، تم وضع العديد من التغييرات، التي تهدف إلى التقليص من المساطر الإدارية، وتبسيط الإجراءات وتحيين النصوص التدابير، وتعبئة الآليات القانونية والتربوية والتواصلية للحد من البيروقراطية وتعقيد المساطر، ومن غلو السلطات التقديرية للإدارة، والتعاطي مستقبلا للإدارة الالكترونية.

وارتبط الإصلاح الإداري بوظيفة بناء الدولة والمجتمع ودمقرطة مناهج الحكم، وهنا يجب التأكيد على أن هذا المخطط مرتبط بشكل جوهري بمشروع محمد السادس المجتمعي السياسي والاجتماعي والاقتصادي والمؤسساتي، لأن الملك أكد أكثر من مرة على مشروعية محاربة الفساد والرشوة والريع الاقتصادي، كمنهج تأصيلي للإصلاح، ومن شأن ذلك بلورة منهج جديد للحكامة الجيدة، التي لا يمكن تحقيقها دون تفعيل المبادئ والآليات، التي ينص عليها الدستور، وعلى رأسها ربط المسؤولية بالمحاسبة، التي أكدت عليها الخطب الملكية مرارا.

> أين وصل ورش إصلاح الإدارة وتنزيل شعار الإدارة في خدمة المواطن”؟

> انخرط المغرب في ورش الإصلاح بهدف تحقيق مرونة العمل الإداري، والتقليص من ثقل البيروقراطية، وتجاوز الصعوبات، التي يعانيها السكان، خاصة في المناطق النائية.

واشتغلت الخطة الملكية منذ 2006 على تحقيق مطالب المواطن، وتحسين مستوى عيش ذوي الدخل المحدود، وتعزيز شراكة المبادرة مع المصالح العمومية الأخرى لتحسين وتجويد التعليم العمومي، ومحاربة الهدر الذي بلغ في بعض جهات المغرب نسبة قياسية. وأولت السياسات العمومية الاهتمام بتوفير نظام صحي لائق يلبي الطلب ويقدم خدمات جيدة لسائر المواطنين، وتعزيز البنية التحتية للخدمات، وتأهيل القطاعات الخدماتية العمومية ومحاربة الهشاشة والفقر.

> ماهي أهم ملامح المشروع المجتمعي الذي حمله العهد الجديد مع الملك محمد السادس؟

> سعى الملك إلى بناء مشروع مجتمعي ديمقراطي حداثي لتحقيق منجزات ملموسة في مختلف الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وكان من أولوياته الدور المؤسساتي للدولة، الذي ارتكز على تعزيز دولة الحق والقانون، باعتماد المؤسساتية نظاما للحكم. وشكل العقدان الماضيان مناسبة لإصلاح الدستور، باعتباره مرجعية أساسية لدمقرطة المناخ السياسي، وإفساح المجال للديمقراطية التشاركية، لتشكل أساسا للحكم على مستوى الجهة والإقليم والجماعة.

كما حظي تأهيل وإصلاح قطاع القضاء بالاهتمام، ليواكب التحولات الوطنية، ويستجيب لمتطلبات عدالة القرن الحادي والعشرين، باعتباره حصنا منيعا لدولة الحق والقانون، وعمادا للأمن القضائي، وآلية داعمة لتحقيق الحكامة الجيدة، ووسيلة فعالة لحماية الاستثمار وتحقيق التنمية المستدامة.

> عرفت السياسة الخارجية تغيرا جوهريا أعاد تموقع المغرب في الساحة الدولية. ما هي أهم التغيرات التي عرفها العهد الجديد في هذا المستوى؟

> اتجهت سياسة الملك باتجاه القارة الإفريقية، إذ أضحت في صلب أولويات الأجندة الملكية، وبجميع أبعادها التنموية والاجتماعية والاقتصادية والإنسانية، بالإضافة إلى إحداث دينامية التعبئة الجماعية للبلدان الإفريقية لكسب رهان الوحدة وإرساء ريادة إفريقيا على المستوى الدولي، وتحقيق برنامج تنموي متكامل تكون افريقيا في صلبه دوليا. وارتكزت السياسة الإفريقية للمغرب، منذ العقد الأول لتولي محمد السادس الحكم، على تعزيز شراكات مع البلدان الإفريقية، والانخراط الجاد في خدمة قضايا القارة. وقد تأكد ذلك من خلال إسهام المغرب في المساعدات المادية واللوجيستيكية، المتعلقة بمكافحة فيروس كوفيد 19.

وهناك قناعة أن إفريقيا تنهض بسواعد وعقول الأفارقة كما جاء في خطاب الملك محمد السادس أمام القمة الـ 28 للاتحاد الإفريقي يوم 31 يناير 2017، حين قال “لقد حان الوقت كي تستفيد إفريقيا من ثرواتها، فبعد عقود من نهب ثروات الأراضي الإفريقية، يجب أن نعمل على تحقيق مرحلة جديدة من الازدهار وبناء مستقبل تضامني وآمن”. كما توجت الزيارات التي قام بها الملك لنحو 30 دولة افريقية، بمجموعة من الاتفاقيات ومشاريع شملت مختلف المجالات والقطاعات الحيوية. وتعزز هذا الحضور بعودة المغرب إلى الاتحاد الإفريقي واسترجاع ثقة الدول الإفريقية في قدرة المغرب على توظيف إمكانياته وموارده لخدمة القارة، اقتصاديا واجتماعيا وأمنيا.

تنزيل الجهوية الموسعة

> دعا الملك إلى إعادة النظر في النموذج التنموي. أين يتموقع هذا الورش ضمن المشروع الحداثي؟

> أكد الملك في افتتاحه للدورة الأولى من السنة التشريعية الثانية من الولاية التشريعية العاشرة للبرلمان، أن “النموذج التنموي للمملكة، أصبح غير قادر على تلبية احتياجات المواطن “. وأوضح أن “المغاربة اليوم يحتاجون إلى التنمية المتوازنة والمنصفة، التي تضمن الكرامة للجميع وتوفر الدخل وفرص الشغل، خاصة للشباب، وتساهم في الاطمئنان والاستقرار والاندماج في الحياة المهنية والعائلية والاجتماعية، التي يطمح إليها كل مواطن. كما يتطلعون إلى تعميم التغطية الصحية وتسهيل ولوج الجميع إلى الخدمات الاستشفائية الجيدة في إطار الكرامة الإنسانية”.

وارتكزت خطة النموذج التنموي الجديد على ضرورة تسريع مخطط تنموي بديل وإصلاح المناهج التدبيرية، وتفعيل الجهوية المتقدمة باعتبارها عنصرا أساسيا لتطبيق المشروع ونقل الاختصاصات والكفاءات البشرية المؤهلة والموارد المالية الكافية.

كما يرتكز على نظام اللامركزية الإدارية، وملاءمة السياسات العمومية مع الخصوصيات المحلية، وضرورة إشراك كافة القوى الحية والفعاليات والكفاءات الوطنية في إعداد هذا المشروع الجديد، انطلاقا من روح الدستور.

وفتح خطاب الملك حول النموذج التنموي نقاشا واسعا حول التنمية الاجتماعية والاقتصادية، إذ أصبح التفكير في نموذج تنموي جديد من صلب أولويات الحكومة والفاعلين المؤسساتيين والسياسيين.

وعلى مستوى تنزيل الجهوية الموسعة، اختار المغرب الجهوية المتقدمة لتكون محور النموذج التنموي الاقتصادي الوطني، لأن الجهوية مدعوة اليوم لتصبح مجالا ترابيا مستقلا يمتلك صلاحية ذاتية لتدبير الشؤون المتعلقة بمستقبل الجهة، في إطار الوحدة الترابية للمملكة.

في سطور

من مواليد 1955 بآسفي

محلل سياسي

باحث في الاقتصاد السياسي والتنمية والحكامة

عضو اتحاد كتاب المغرب صدرت له العديد من الكتب والدراسات

أجرى الحوار: برحو بوزياني