الرصد الوبائي ليوم الاثنين … 609 حالات جديدة
النقاط الرئيسية في تصريح منسق المركز الوطني لعمليات طوارئ الصحة العامة بوزارة الصحة، معاد لمرابط، اليوم الاثنين:
– تسجيل 609 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و115 حالة شفاء، و3 حالات وفاة خلال الـ24 ساعة المنصرمة.
– العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بلغ 20 ألفا و887 حالة.
– مجموع حالات الشفاء التام ارتفع إلى 16 ألف و553 ألف حالة بنسبة تعاف بلغت 79.3 في المائة.
– ارتفع عدد الوفيات إلى 316 حالة بمعدل إماتة ناهز 1,6 في المائة.
– توزيع الحالات حسب الجهات:
114 حالة بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة
98 حالة بجهة فاس-مكناس
211 حالة بجهة الدار البيضاء-سطات
131 حالة بجهة مراكش-آسفي
24 حالة بجهة الرباط-سلا-القنيطرة
5 حالات بالجهة الشرقية
5 حالات بجهة الداخلة
2 حالات بجهة درعة تافيلالت
9 حالات بجهة خنيفرة بني ملال
8 حالات سوس ماسة
– مجموع الحالات النشطة 4018 حالة.
– وزارة الصحة تؤكد على ضرورة احترام كافة وسائل الحماية (التباعد البدني، وارتداء الكمامات، والمواظبة على غسل اليدين)
– ضرورة استعمال تطبيق “وقايتنا” مع تشغيل تقنية البلوتوت بصفة مستمرة لتمكين الوزارة من تتبع المخالطين.
– لتجنب عدوى مرض “كوفيد 19” بأماكن العمل: يجب الالتزام بالاجراءات الاحترازية، خاصة استعمال الأقنعة الواقية بصفة مستمرة خلال ساعات العمل، وغسل اليدين بشكل منتظم من قبل المستخدمين والزبناء،
– التأكد من نظافة أماكن العمل مع احترام إجراءات التطهير، واحترام المسافة الآمنة بين العمال والحرص على التباعد الجسدي في أماكن العمل، والحرص على التهوية الطبيعية لأماكن العمل.
– ضرورة حرص المشغلين على إعلام وتحسيس الأجراء حول المخاطر المرتبطة بهذا الفيروس، ووسائل الحماية المعتمدة، وتأهيل المرافق الصحية في مكان العمل.
– الحرص على عدم الالتحاق بالعمل في حالة ظهور أعراض تنفسية كالحمى والسعال والعطاس قبل التأكد من تشخيص الحالة وعدم ارتباطها بالفيروس المستجد طبقا للإجراءات الجاري بها العمل.