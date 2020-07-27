خبر تمديد أجل منع التنقل لمدة 48 ساعة لا أساس له من الصحة

أكد مصدر موثوق أن خبر تمديد أجل منع التنقل انطلاقا من أو باتجاه عدة مدن بالمملكة، لمدة 48 ساعة، والذي تناقلته بعض المواقع الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي، لا أساس له من الصحة.

يذكر أن منع التنقل انطلاقا من أو في اتجاه هذه المدن كان قد دخل حيز التنفيذ منذ أمس الأحد 26 يوليوز، عند منتصف الليل، كما أعلن عن ذلك أمس بلاغ مشترك لوزارتي الداخلية والصحة.

ويشمل هذا المنع، الذي أعلن عنه بسبب الارتفاع الكبير، خلال الأيام الأخيرة، في عدد الإصابات بفيروس “كورونا” بمجموعة من العمالات والأقاليم، مدن طنجة، تطوان، فاس، مكناس، الدار البيضاء، برشيد، سطات ومراكش.