الرصد الوبائي ليوم السبت … تسجيل رقم قياسي للإصابات
النقاط الرئيسية في تصريح منسق المركز الوطني لعمليات طوارئ الصحة العامة بوزارة الصحة، معاد لمرابط، اليوم السبت:
– تسجيل 811 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و182 حالة شفاء، و6 حالات وفاة خلال الـ24 ساعة المنصرمة.
– العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بلغ 19 ألفا و645 حالة.
– مجموع حالات الشفاء التام ارتفع إلى 16 ألف و282 ألف حالة بنسبة تعاف بلغت 85.5 في المائة.
– ارتفع عدد الوفيات إلى 305 حالة بمعدل إماتة ناهز 1,6 في المائة.
– توزيع الحالات حسب الجهات:
455 حالة بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة
103 حالة بجهة فاس-مكناس
185 حالة بجهة الدار البيضاء-سطات
31 حالة بجهة مراكش-آسفي
15 حالة بجهة الرباط-سلا-القنيطرة
2 حالة بالجهة الشرقية
6 حالة واحدة بجهة الداخلة-واد الذهب
6 حالات درعة تافيلالت
1 حالة بكلميم
4 حالات بجهة خنيفرة بني ملال
5 حالات سوس ماسة
– مجموع الحالات النشطة 2435 حالة.
– وزارة الصحة تؤكد على ضرورة احترام كافة وسائل الحماية (التباعد البدني، وارتداء الكمامات، والمواظبة على غسل اليدين)
– ضرورة استعمال تطبيق “وقايتنا” مع تشغيل تقنية البلوتوت بصفة مستمرة لتمكين الوزارة من تتبع المخالطين.
– لتجنب عدوى مرض “كوفيد 19” بأماكن العمل: يجب الالتزام بالاجراءات الاحترازية، خاصة استعمال الأقنعة الواقية بصفة مستمرة خلال ساعات العمل، وغسل اليدين بشكل منتظم من قبل المستخدمين والزبناء،
– التأكد من نظافة أماكن العمل مع احترام إجراءات التطهير، واحترام المسافة الآمنة بين العمال والحرص على التباعد الجسدي في أماكن العمل، والحرص على التهوية الطبيعية لأماكن العمل.
– ضرورة حرص المشغلين على إعلام وتحسيس الأجراء حول المخاطر المرتبطة بهذا الفيروس، ووسائل الحماية المعتمدة، وتأهيل المرافق الصحية في مكان العمل.
– الحرص على عدم الالتحاق بالعمل في حالة ظهور أعراض تنفسية كالحمى والسعال والعطاس قبل التأكد من تشخيص الحالة وعدم ارتباطها بالفيروس المستجد طبقا للإجراءات الجاري بها العمل.