الرصد الوبائي ليوم السبت … تسجيل رقم قياسي للإصابات

النقاط الرئيسية في تصريح منسق المركز الوطني لعمليات طوارئ الصحة العامة بوزارة الصحة، معاد لمرابط، اليوم السبت:

– تسجيل 811 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و182 حالة شفاء، و6 حالات وفاة خلال الـ24 ساعة المنصرمة.

– العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بلغ 19 ألفا و645 حالة.

– مجموع حالات الشفاء التام ارتفع إلى 16 ألف و282 ألف حالة بنسبة تعاف بلغت 85.5 في المائة.

– ارتفع عدد الوفيات إلى 305 حالة بمعدل إماتة ناهز 1,6 في المائة.

– توزيع الحالات حسب الجهات:

455 حالة بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة

103 حالة بجهة فاس-مكناس

185 حالة بجهة الدار البيضاء-سطات

31 حالة بجهة مراكش-آسفي

15 حالة بجهة الرباط-سلا-القنيطرة

2 حالة بالجهة الشرقية

6 حالة واحدة بجهة الداخلة-واد الذهب

6 حالات درعة تافيلالت

1 حالة بكلميم

4 حالات بجهة خنيفرة بني ملال

5 حالات سوس ماسة

– مجموع الحالات النشطة 2435 حالة.

– وزارة الصحة تؤكد على ضرورة احترام كافة وسائل الحماية (التباعد البدني، وارتداء الكمامات، والمواظبة على غسل اليدين)

– ضرورة استعمال تطبيق “وقايتنا” مع تشغيل تقنية البلوتوت بصفة مستمرة لتمكين الوزارة من تتبع المخالطين.

– لتجنب عدوى مرض “كوفيد 19” بأماكن العمل: يجب الالتزام بالاجراءات الاحترازية، خاصة استعمال الأقنعة الواقية بصفة مستمرة خلال ساعات العمل، وغسل اليدين بشكل منتظم من قبل المستخدمين والزبناء،

– التأكد من نظافة أماكن العمل مع احترام إجراءات التطهير، واحترام المسافة الآمنة بين العمال والحرص على التباعد الجسدي في أماكن العمل، والحرص على التهوية الطبيعية لأماكن العمل.

– ضرورة حرص المشغلين على إعلام وتحسيس الأجراء حول المخاطر المرتبطة بهذا الفيروس، ووسائل الحماية المعتمدة، وتأهيل المرافق الصحية في مكان العمل.

– الحرص على عدم الالتحاق بالعمل في حالة ظهور أعراض تنفسية كالحمى والسعال والعطاس قبل التأكد من تشخيص الحالة وعدم ارتباطها بالفيروس المستجد طبقا للإجراءات الجاري بها العمل.