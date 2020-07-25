مضامين اجتماع المكتب السياسي للأحرار

عقد حزب التجمع الوطني للأحرار اجتماعا لمكتبه السیاسي برئاسة عزیز أخنوش یوم الجمعة 24 یولیوز، بتقنیة المناظرة المرئیة، وتضمن جدول أعماله

مناقشة عدد من القضایا السیاسیة والاجتماعیة والاقتصادیة الراهنة بالمملكة.

وفي بدایة الاجتماع، عبر أعضاء المكتب السیاسي عن تهانیهم الصادقة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس بمناسبة عید العرش، مجددین البیعة والولاء لجلالته،

ومؤكدین على رباط الوفاء الصادق الوثیق بین ملك الانسانیة ورائد النهضة التنمویة وقائد الرؤیة الإصلاحیة والشعب المغربي، وثمن المكتب السیاسي قرار

جلالته تأجیل الأنشطة والاحتفالات، نظرا إلى التدابیر الوقائیة جراء جائحة كوفید 19.

كما ناقش المكتب السیاسي مضامین مشروع قانون المالیة التعدیلي، متسائلا عن غیاب أجوبة قویة على تطلعات الفاعلین الاجتماعیین والاقتصادیین والتي تروم

الحفاظ على مناصب الشغل والقادرة على إعادة الدینامیة للحیاة الاقتصادیة المتعثرة، في ظل الأزمة التي تعیشها بلادنا، وأشار المكتب إلى ضرورة الاهتمام بالحمایةالاجتماعیة للمواطنات والمواطنین كإجراء مستعجل لتخفیف وطأة الوضعية الراهنة.

وعلاقة بالقانون التعدیلى للمالیة، إذ یؤكد المكتب السیاسي على أن تعدیل قانون المالیة بمشروع وفق ما تقتضیه الظروف الاستثنائیة، یعد تمرینا دیمقراطیا مهما،

ً للمناقشة والمصادقة، هدر إلا أن المكتب السیاسي یعتقد أن استغراق 15 یوما للزمن الحكومي والبرلماني، الأمر الذي یستلزم إجراء تعدیل عاجل للقانون التنظیمي للمالیة، بغیة تقلیص آجال المصادقة، عند الضرورة.

هذا ویثیر المكتب السیاسي انتباه الحكومة لمخاطر وتبعات التأخر في إطلاق البرامج والمشاریع الضروریة لإنعاش الاقتصاد الوطني، ویدعو في هذا الإطار

إلى تسریع وتیرة الإنجاز وتتبع الأوراش المفتوحة ذات الأولویة.

وأشاد المكتب السیاسي بالتدابیر التي اتخذتها وزارتي الفلاحة والداخلیة بغیة تنظیم وتأطیر عید الأضحى، وتموین السوق بمختلف المنتوجات وبأسعار معقولة

ومستقرة، على الرغم من الجفاف المسجل، والحالة الوبائیة وظروف الحجر الصحي، ودعا في هذا الصدد جمیع المواطنات والمواطنین إلى الالتزام بالتدابیر

المعلنة من طرف السلطات، تفادیا لأي انفلات صحي لا قدر االله.

كما جدد المكتب السیاسي اعتزازه بما حققه قطاعي التجارة والصناعة خلال الأشهر الماضیة للحد من التأثیرات السلبیة للأزمة الاقتصادیة، وإعادة إطلاق

الأنشطة المرتبطة بالقطاعین وحمایة مناصب الشغل.

ودعا جمیع الفاعلین الحكومیین إلى مساندة المجهودات التي تبذلها وزارة السیاحة من أجل إنقاذ القطاع من بوادر السكتة القلبیة، وهو الهدف الذي لن یتأتى إلا بالتعاون ما بین جمیع المسؤولین والتواصل الوثیق والدائم مع المواطنین، وبتشجیع الداخلیة بغیة تحریك عجلة الاقتصاد وإنعاش القطاعات المرتبطة بالقطاع السياحي.

وحول الاستحقاقات الانتخابیة المقبلة، نوه المكتب السیاسي بانتظامیة عقدها في الموعد الانتخابي المحدد، مؤكدا كونها مكسبا دیمقراطیا وسیاسیا مهما، ومذكرا

بانخراط التجمع الوطني للأحرار منذ البدایة في هذا الورش عبر اقتراحات عملیة ترمي إلى الرفع من نسبة المشاركة وتعزیز مخرجات صنادیق الاقتراع، وتكریس

التعددیة والتمثیلیة الحزبیة، وتقویة شفافیة الانتخابات. كما نقاش أعضاء المكتب مضامین مذكرة الحزب بخصوص القوانین الانتخابیة، والتي تم تقدیمها لوزارة

الداخلیة.

وخلال هذا الاجتماع قدمت رئیسة منظمة الفیدرالیة الوطنیة للمرأة التجمعیة، یضم تشخیصا لواقع ومكانة المرأة في الاستحقاقات الانتخابیة، كما تضمن

عرضا مجموعة من المطالب والمقترحات من أجل تقویة وتعزیز تمثیلیة النساء. كما قدمه رئيس الفیدرالیة الوطنیة للشبیبة عرفت أشغال المكتب السیاسي عرضا

التجمعیة حول مذكرة الشبیبة التجمعیة بخصوص رؤیتها للاستحقاقات المقبلة وكذلك المذكرة المشتركة التي أعدتها شبیبات الأحزاب الممثلة بالبرلمان حول

المشاركة السیاسیة للشباب.

وتفاعلا مع نتائج الانتخابات الجزئیة التي نظمت بكل من جماعة ایت اوریر بإقلیم الحوز وجماعة رباط الخیر بإقلیم صفرو وجماعة تیزغران بإقلیم تیزنیت وبجماعة

العاطف بإقلیم تاوریرت، نوه المكتب السیاسي بالعمل الجاد الذي قامت به هیاكل الحزب ومناضلوه بهاته الأقالیم وأكد ارتیاحه للنتائج المشرفة والواعدة التي تم

تحقیقها ویشكر ساكنة هاته الجماعات التي وضعت ثقتها في مرشحي الأحرار.

ونوه المكتب السیاسي بعمل الإخوة المنسقین في الوقوف على حسن سیر برنامج 100 یوم 100 مدینة في صیغته الرقمیة، والتي وصلت محطتها الرابعة

والثمانون، ودعا في الآن ذاته إلى مواصلة الاشتغال القائم على مبادئ الإنصات وسیاسة القرب من المواطنین والتشاور وترسیخ مبادئ الدیمقراطیة الاجتماعیة كخيار إديولوجي للحزب.

وأخذ المكتب السیاسي علما في الأخیر، باستكمال التوقیع على عقود النجاعة بین الحزب ومنسقیه في الجهات والأقالیم، كما دعا المنسق الجهوي لجهة مغاربة

العالم لتحضیر عقد نجاعة مع منسقي الجهة 13 ،یتم توقیعه حالما تسمح ظروف التنقل بذلك.

وتعتبر عقود النجاعة آلیة تعاقدیة توضح العلاقة بین الحزب ومنسقیه لتعمیق العمل المیداني وتجدیده في أفق بناء تنظیم حزبي قوي على المستوى الترابي. كما

ستساهم في تعزیز الدینامیة التي یعرفها الأحرار، قصد ابتكار الحلول وطرح المبادرات الفاعلة إسهاما في نماء المغرب تحت القیادة الرشیدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله.