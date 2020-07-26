“البام” يطرد “بيجيدي” من أيت أورير

نجح حزب الأصالة والمعاصرة في اكتساح الانتخابات الجزئية لبلدية آيت أورير، التي أجريت أول أمس (الخميس)، إذ حصلت لائحة البرلماني أحمد التويزي على 3721 صوتا من أصل 5850 من الأصوات المعبر عنها، ليظفر بـ 19 مقعدا.

وسحب التويزي البساط من تحت أقدام العدالة والتنمية الذي كان يقود المجلس، والذي لم يحصل سوى على 1010 أصوات، بخمسة مقاعد فقط، لتعود المقاعد الخمسة الأخرى إلى التجمع الوطني للأحرار.

ورغم أن نسبة المشاركة لم تتجاوز 39 في المائة، إلا أن الحملة الانتخابية عرفت منافسة شديدة بين الحزبين الغريمين، في حين سجل حزب الاستقلال هزيمة مدوية، إذ لم يحصل على أي مقعد.

وبرباط الخير بإقليم صفرو، فاز الاتحاد الاشتراكي بنصف مقاعد الانتخابات التكميلية، إذ حاز حزب «الوردة» 9 مقاعد، وفقد مقعدين، مقابل 8 للتجمع للوطني للأحرار، أكبر رابح في هذه الانتخابات، عكس الأصالة والمعاصرة الذي فقد 5 مقاعد، والاستقلال الذي يرأس هذه الجماعة.

ولم يحصل «البام»، إلا على مقعد يتيم، بعد استقالة ستة من أعضائه، ضدا على انفراد الرئيس الاستقلالي بالتسيير، فيما تقدم حزب عزيز أخنوش بشكل غير متوقع، بعدما لم يكن له إلا مقعدان في المجلس السابق، ما يجعله منافسا قويا في التشكيلة المرتقبة للمجلس، سيما إن تحالف مع الاتحاد الاشتراكي لتكوين أغلبية جديدة.

وبقي رئيس الجماعة، ممثل الاستقلال الوحيد بالجماعة، ما أغضب مناضلي ومسؤولي حزب «الميزان» بصفرو، ممن طالبوا بالتحقيق في النتيجة المخيبة للآمال، والتي تضع رئاسته للمجلس في مهب الريح، بعد استقالة 18 عضوا بشكل فردي دون عضوين يوجدان خارج أرض الوطن، بمن فيهم أربعة نواب للرئيس بينهم امرأتان، ورئيسا لجنتين، ونائب للكاتب.

وينتمي 11 عضوا من المستقيلين للاتحاد الاشتراكي من أصل 14 عضوا، اثنان منهم يوجدان بالخارج، مقابل 6 أعضاء من الأصالة والمعاصرة، وعضوين من التجمع الوطني للأحرار، احتجاجا على ما أسموه «انفراد الرئيس بتسيير الجماعة، وعدم إشراك المنتخبين في تسيير شؤونها والشطط في استعمال السلطة واستغلال الجماعة لأغراض شخصية».

برحو بوزياني وحميد الأبيض (فاس)