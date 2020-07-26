إجراءات لتفادي البؤر السياحية

السماح باستغلال 100 %من الطاقة الإيوائية وتدابير استثنائية بالفضاءات المشتركة

سمحت الحكومة في آخر بيان لها حول الانتقال إلى المرحلة الثالثة من تخفيف الحجر الصحي، للمؤسسات السياحية، باستغلال 100 بالمائة من طاقتها الإيوائية، في ما يتعلق بالغرف، بينما حددت نسبة استغلال الفضاءات المشتركة في 50 بالمائة، من قبيل المطاعم والمسابح والمقاهي وغيرها.

ووجهت وزارة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي، دليل توصيات السلامة الصحية المرتبطة بفيروس (كورونا)، لمهنيي قطاع السياحة، والذي يضم تفاصيل الشروط والتدابير الواجب التقييد بها، من قبل المنشآت الفندقية.

وأكدت الوزارة الوصية، ضرورة تعيين مسؤول مكلف بتطبيق إجراءات السلامة، وحفظ الصحة لمواجهة انتشار “كوفيد – 19″، والذي من الواجب أن يتوفر على المعلومات الضرورية، الخاصة بأرقام المستعجلات والمستشفيات والمراكز المخصصة بالتكفل بالحالات المشتبه في إصابتها بالفيروس.

وفرضت الوزارة على مؤسسات الإيواء السياحي، ضمان التعقيم والتطهير المنتظم، إضافة إلى وضع سجاد معقم ومانع للانزلاق عند مدخل كل مؤسسة، على مستوى مناطق الولوج والمسارات التي تعرف مرورا مضطردا بمختلف المرافق.

وأشارت الوزارة كذلك، إلى تعزيز الإجراءات الاحترازية بغرفة غسل الملابس والأفرشة، وتنظيم دورات تكوينية لفائدة المستخدمين، وتشجيع العمل عن بعد بالنسبة إلى الوظائف التي لا تستدعي الحضور إلى مقر العمل، بالإضافة إلى بلورة سياسة للتواصل، من خلال إعداد دعامات للتحسيس لتذكير الزبناء والمستخدمين، بإجراءات السلامة وحفظ الصحة الواجب اعتمادها، ووضع إعلانات تحسيسية.

وبالنسبة إلى الغرف والطوابق، شددت الوزارة على ضرورة وضع بروتوكول صارم للتنظيف، وتكوين وإشعار المستخدمين بالتدابير الجديدة، مع ضرورة ارتداء الكمامات والقفازات، وتجهيز فضاء غسل الملابس لمؤسسة الإيواء السياحي، بالمنتوجات المعتمدة للنظافة وتدريب المستخدمين على تجنب مزج الغسيل المتسخ والنظيف، وتنظيف المرشحات الهوائية، بشكل منتظم مع تشجيع التهوية الطبيعية.

وأما في ما يتعلق بالمطاعم، فنبهت الوزارة إلى ضرورة احترام مسافة لا تقل عن متر واحد بين طاولتين، وضمان تقديم الطعام للزبناء من قبل المستخدمين، أو خدمة “البوفيه” شريطة احترام إجراءات التباعد الاجتماعي، وتدبير توافد الزبناء، كما اشترطت وضع قواعد تخص الممونين، للتحقق من احترام إجراءات السلامة الصحية، المرتبطة بجائحة “كوفيد -19″، وتدريب مستخدمي تسليم واستقبال السلع، على تعقيم وتفريغ وتنظيف المنتوجات الواردة من الممونين.

وأما بالنسبة إلى المسابح وممرات الولوج إلى الشاطئ، فيجب على المؤسسات احترام إجراءات التباعد الاجتماعي، وقواعد حفظ الصحة، إضافة إلى اعتماد المظلات الشمسية، ومبدأ ترسيم المواقع بالشواطئ، وكذا تعقيم وتغيير وتنظيف كراسي الاستجمام والمناشف بانتظام، وضمان الإعلان المستمر لإجراءات السلامة وحفظ الصحة، التي يتعين على الزبناء مراعاتها.

عصام الناصيري