الداخلـة … وجهـة الأحـلام

عروض جذابة من فنادق جوهرة الصحراء و״رام״ ترفع عدد رحلاتها إلى تسع أسبوعيا

تحولت الداخلة، عاصمة إقليم وادي الذهب إلى وجهة سياحية مفضلة، ليس فقط أمام السياح الأجانب من عشاق رياضات السورف وركوب الأمواج، بل أيضا قبلة للسياح المغاربة من عشاق البحر ورمال الصحراء.

ورغم تداعيات جائحة كورونا، وأجواء الحجر الصحي التي فرضت إغلاق الأجواء والحدود، إلا أن الفاعلين السياحيين بالمدينة، تحركوا بسرعة من أجل إعادة تكييف عروضهم نحو السياح المغاربة، من خلال عروض محفزة، تهدف إلى تشجيع الساحة الداخلية، والتعريف بالمنتوج الذي تقدمه الداخلة، التي صنفتها الفدرالية الوطنية للسياحة “وجهة أحلام 2020”.

وفي هذا الصدد، أعلنت المؤسسات الفندقية الأساسية بالمدينة التابعة لمجموعة “الداخلة أتيتود”وفنادق “ويست بوينت” وفندق “لي دون” عن فتح أبوابها لاستقبال السياح المغاربة ابتداء من 24 يوليوز الجاري، استعدادا لتلبية الطلب المتزايد، من قبل السياح المغاربة، الذين اكشفوا هذه الوجهة، خاصة أنها لم تعرف تسجيل حالات إصابة قوية بفيروس “كوفيد 19″، ما يجعلها وجهة مفضلة لعشاق البحر والسمك، بعد اشهر من الحجر الصحي.

وما ساعد على تشجيع هذه الوجهة السياحية الصاعدة، بالإضافة إلى تزايد المنشآت الفندقية والإقامات ذات الأهداف السياحية، هو حجم الرحلات التي باتت تربط المدينة بباقي المدن المغربية، خاصة البيضاء وأكادير. وفي هذا الصدد، أعلنت شركة الخطوط الملكية المغربية رفع عدد الرحلات الأسبوعية من رحلتين إلى تسع رحلات، يتوقع أن تعرف نسبة ملء كبيرة جدا، تنضاف إلى رحلات شركة “العربية للطيران”، التي تخصص بدورها رحلتين أسبوعيا.

وحرصت مهنيو القطاع السياحي في فنادق “الداخلة أتيتود” على تقديم عروض مشجعة لتجاوز الأزمة التي ضربت القطاع خلال الأشهر الأخيرة بسبب كورونا، تتمثل في تقديم أسعار تنافسية تتراوح ما بين 670 و770 درهما للفرد، مع تغذية كاملة، وتحمل خدمة النقل من وإلى مطار الداخلة، وتقديم أنشطة وخدمات رياضية يومية لزبناء فنادق المجموعة، ناهيك عن عروض خاصة بالأطفال ضمن “نادي الأطفال”.

وحرصت المجموعة على توفير كل الشروط الصحية والمعايير التي يتضمنها البروتوكول الخاص بالوحدات السياحية التي وضعتها وزارات الصحة والسياحة والداخلية، حرصا منها على سلامة السياح والعاملين في الفنادق.

وساهمت التظاهرات الفنية والرياضية والاقتصادية ذات البعدين الوطني والدولي، التي اعتادت عاصمة وادي الذهب على احتضانها في التعريف بالوجهة، التي تتميز بجوها المعتدل طيلة السنة، وشواطئها الممتدة على طول شبه جزيرة الداخلة من جهة، ونشاط الرياضات البحرية المشهورة، خاصة رياضات “الكيت سورف” ورياضات ركوب الأمواج، والطائرات الورقية.

ويبقى منتجع “الداخلة أتيتود” القبلة السياحية المفضلة لدى أغلب السياح، وهو المنتجع الذي يقع على بعد 35 كيلومترا جنوب عاصمة وادي الذهب، والذي يعتبر من المشاريع السياحية التي أطلقها مستثمر مغربي، حل بالداخلة قبل عشر سنوات زائرا، ليقع في عشقها.

وبعد أزيد من عشر سنوات، تحول مشروع إدريس السنوسي إلى قبلة سياحية ذات سمعة دولية، يعكسها اليوم تطور الاستثمار، واتساع الطاقة الإيوائية، التي توفر اليوم أزيد من 220 سريرا، موزعة على أزيد من 95 غرفة مجهزة بكل وسائل الراحة، بالإضافة إلى فضاءات الترفيه والألعاب وقاعات “السبا”، ابتداء من 200 درهم للحصة، وحمامات تقليدية.

سياحة وترفيه

توفر الداخلة اليوم سياحة ترفيهية، تزاوج بين صيد الأسماك، ورياضة السورف، وركوب الكثبان الرملية، والتمتع بمياه البحر عبر جولات على متن مراكب سياحية وسط مياه الأطلسي.

كما يوفر المنتجع لزواره، إلى جانب الرياضات البحرية برنامجا متنوعا من التنشيط، يتم تحديده بتنسيق مع وكالات الأسفار، أو مباشرة مع السياح، يشمل خرجات إلى عمق الصحراء على متن سيارات رباعية الدفع، وجولة في مياه الأطلسي، وزيارات لبعض المطاعم المشهورة بوجبات فواكه البحر المتنوعة، خاصة الصدفيات.

برحو بوزياني