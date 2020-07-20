الرصد الوبائي ليوم الإثنين … 326 حالة جديدة

النقاط الرئيسية في تصريح معاد المرابط منسق المركز الوطني لطوارئ الصحة العامة بوزارة الصحة، اليوم الاثنين:

– تسجيل 238 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، و 211 حالة شفاء بالمملكة خلال الـ24 ساعة المنصرمة.

– إجمالي حالات الإصابة بالمملكة بلغ 17562 حالات منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس الماضي، ومجموع حالات الشفاء التام يبلغ 15132 حالة بنسبة تعاف تناهز 86.2 في المائة.

– تسجيل 3 حالات وفاة جديدة بسبب الفيروس خلال الساعات الـ24 الأخيرة، ليرتفع عدد الوفيات إلى 276 حالة، بنسبة إماتة تعادل 1.6 في المائة.

– مجموع عدد الحالات المستبعدة بعد تحليل مخبري سلبي ارتفع إلى 1010211 حالة.

-عدد الحالات النشطة يبلغ 2154 حالة قيد العلاج.

– الحالات الجديدة سجلت بجهات:

الدارالبيضاء سطات (48 حالة)

مراكش آسفي (15 حالة)

فاس مكناس (64 حالة)

الرباط سلا القنيطرة (5 حالات)

طنجة تطوان الحسيمة (181 حالة)

بني ملال (2 حالة)

العيون (3 حالات)

الداخلة (3 حالات)

الشرق (4 حالات)

كلميم (حالة واحدة)

– باقي جهات المملكة لم تسجل أي حالة مؤكدة جديدة.

– وزارة الصحة تؤكد على ضرورة احترام كافة وسائل الحماية (التباعد البدني، وارتداء الكمامات، والمواظبة على غسل اليدين)

– ضرورة استعمال تطبيق “وقايتنا” مع تشغيل تقنية البلوتوت بصفة مستمرة لتمكين الوزارة من تتبع المخالطين.

– لتجنب عدوى مرض “كوفيد 19” بأماكن العمل: يجب الالتزام بالاجراءات الاحترازية، خاصة استعمال الأقنعة الواقية بصفة مستمرة خلال ساعات العمل، وغسل اليدين بشكل منتظم من قبل المستخدمين والزبناء،

– التأكد من نظافة أماكن العمل مع احترام إجراءات التطهير، واحترام المسافة الآمنة بين العمال والحرص على التباعد الجسدي في أماكن العمل، والحرص على التهوية الطبيعية لأماكن العمل.

– ضرورة حرص المشغلين على إعلام وتحسيس الأجراء حول المخاطر المرتبطة بهذا الفيروس، ووسائل الحماية المعتمدة، وتأهيل المرافق الصحية في مكان العمل.

– الحرص على عدم الالتحاق بالعمل في حالة ظهور أعراض تنفسية كالحمى والسعال والعطاس قبل التأكد من تشخيص الحالة وعدم ارتباطها بالفيروس المستجد طبقا للإجراءات الجاري بها العمل.