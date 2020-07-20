“شناقة” يبتزون العالقين

سوق سوداء لبيع التذاكر في إيطاليا وطوابير تنتظر ركوب البواخر

تحدث مغاربة يقيمون في أوربا، ويرغبون في قضاء عطلتهم الصيفية بالمغرب، عن فوضى واكتظاظ في بعض الموانئ الإيطالية، بسبب الإقبال الكبير على السفر وإجراءات صارمة لمالكي البواخر لمنع انتشار كورونا.

وشهد ميناءا “جينوة” الإيطالي و”سيت” الفرنسي، منذ الجمعة الماضي، توافد مئات المهاجرين الراغبين في التوجه إلى المغرب، خاصة أن أغلبهم قدم إلى إيطاليا من دول أوربية عديدة، ما شجع على بيع التذاكر في السوق السوداء، مستغلين نفادها، وبطء إجراءات الفحوصات الطبية، من أجل الحصول على وثيقة تثبت عدم إصابة المسافر بالفيروس.

من جهته، كشف أحد المقيمين في إيطاليا لـ”الصباح” اكتظاظ ميناء “جينوة” بالمسافرين، إذ امتدت الطوابير إلى مسافة طويلة، مشيرا، في الوقت نفسه إلى أن وسائل الإعلام المحلية نبهت إلى خطورة تفشي كورونا بين صفوف المنتظرين، فـ “حركة المرور في ميناء جينوة مشلولة، بسبب بطء عملية المراقبة عند صعود المسافرين للبواخر، تماشيا مع إجراءات الطوارئ الصحية”، علما أن الشركات المالكة للبواخر عمدت إلى وضع مخطط للأمن والخدمات يتضمن إجراءات صارمة من أجل تقليص عدد الركاب على متنها، إضافة إلى اتخاذ تدابير مرتبطة بتطبيق قواعد التباعد الاجتماعي، جعلت المغاربة يقفون في طوابير طويلة.

وشددت الشركات نفسها مراقبة المسافرين، ومنع كل مشتبه في إصابته بالفيروس أو ارتفاع درجة حرارة جسده من الوصول إلى الباخرة، كما تراقب حالتهم الصحية، أثناء صعودهم للباخرة وعند صولهم، وفي حال ظهور أعراض يشتبه من خلالها إصابة أحد الراكبين، يتم إلغاء رحلته، أما إذا تأكدت إيجابية نتائج تحليلات مسافر ما، فيتم على الفور التنسيق بين خدمات المختبرات والسلطات المحلية والمستشفيات، من أجل التكفل بحالته، تحت مراقبة موظفين تابعين للسفارة المغربية في إيطاليا”.

خالد العطاوي