“ديريشبورغ” تنسحب من تدبير النظافة بالرباط

الحياني: تفويت أسهم الشركة الفرنسية دون إخبار المجلس إخلال بدفتر التحملات

أكد عمر الحياني، مستشار فدرالية اليسار الديمقراطي بمجلس الرباط، رفضه لقرار الشركة الفرنسية “ديريشبورغ المغرب”، التي تدبر قطاع النظافة بالعاصمة، تفويت أسهمها لشريكها المغربي، دون العودة إلى المجلس، وهو ما اعتبره خرقا لدفتر التحملات، الذي فازت على أساسه بصفقة تدبير النظافة.

وتوقف فريق الفدرالية المعارض بالمجلس، خلال أشغال الدورة الاستثنائية، المنعقدة الجمعة الماضي، والتي حضرها، فقط نصف المستشارين، تطبيقا لاتفاق مكتب المجلس مع رؤساء الفرق، بسبب إجراءات الوقاية الصحية، عند عدد من القضايا التي وردت في إحاطات المستشارين، ومن بينها ارتفاع فواتير الماء والكهرباء، وهدم مقهى بقصبة الأوداية دون استشارة المجلس، وعدد من الأوراش المثيرة للجدل مثل الهيكل الحديدي بمحطة الرباط المدينة، والمظلات الحديدية بساحة مولاي الحسن.

وعبر رفاق عمر بلافريج في المجلس، عن رفضهم لقرار هدم الضاية الطبيعية للتقدم، والتي تعتبر من المناطق الطبيعية الرطبة القليلة بالمدينة، والتي تؤوي أصنافا نادرة من الطيور، من أجل بناء سوق الجملة الجديد، رغم رفض العديد من الجمعيات المدنية للقرار.

كما توقف مستشارو الفدرالية عند تدبير مطرح أم عزة، بعد انسحاب الشركة التي كانت تدبره في نهاية يونيو الماضي. وانتقد الحياني عدم تطرق مراجعة بنود دفاتر تحملات التدبير المفوض لجمع النفايات، للغرامات التي تفرض على الشركات في حال عدم احترامها بجميع البنود، في إشارة إلى بيع الشركة الفرنسية “ديريشبورغ” لـ 51 في المائة من أسهمها للشريك المغربي، دون العودة إلى المجلس، للحصول على موافقته، إلا بعد شهور على بيع الأسهم.

والحال أن منح تدبير قطاع النظافة للشركة الفرنسية، يقول الحياني، كان لخبرتها العالمية في المجال، متسائلا إن كان للشريك المغربي الخبرة الكافية لتنفيذ مقتضيات عقد التدبير المفوض، والالتزام بجميع بنود العقد.

برحو بوزياني