فيروس كورونا يصيب طبيب مستعجلات بمستشفى سانية الرمل

أثار خبر إصابة طبيب بالمستشفى الإقليمي سانية الرمل بتطوان بفيروس كورونا المستجد نوعا من الهلع في صفوف العاملين بهذا المستشفى.

وحسب ما أفادت به بعض المصادر القريبة من المستشفى فإن طييبا يعمل بقسم المستعجلات بسانية الرمل أصيب بالعدوى، وتأكدت حالته بعد إجراء التحليلات، ما سيدفع إلى اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في مثل هذه الحالات، التي تنص على تحديد لائحة المخالطين لطبيب المستعجلات، التي تضم بالضرورة زملاء له في العمل، إضافة إلى المرضى الذين أشرف على علاجهم.

وقد تلجأ إدارة المستشفى إلى العمل بالبرتوكول الذي يفرض إخضاع المخالطين للعزل في انتظار ظهور الأعراض، أو إجراء التحاليل المخبرية للكشف عن مدى إصابة أشخاص آخرين من العاملين بالمستشفى.

يوسف الجوهري (تطوان)