حصري … نصف عصبة الأبطال بنظام الذهاب والإياب

علمت “الصباح” من مصادر مطلعة أن الكنفدرالية الإفريقية لكرة القدم “كاف” رفضت إجراء نصف نهاية عصبة الأبطال بمصر، وقررت إجراءه بنظام الذهاب والإياب، وذلك بعد رفض الكامرون استضافة ما تبقى من المنافسات، بسبب الحالة الوبائية بالبلاد.

ورغم توصل “كاف” بترشيح مصر، غير أن لجنة الطوارئ رفضته، وقررت العودة للنظام السابق والمعتاد، بخصوص نصف النهاية، التي سيواجه فيه الرجاء الزمالك المصري، والوداد الأهلي.

وبخصوص المباراة النهائية، لم تحسم الكنفدرالية بعد في مكان إقامتها.

عبد الإله المتقي