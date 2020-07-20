الملك يهنىء الرئيس الكولومبي بمناسبة احتفال بلاده بعيدها الوطني

بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى رئيس جمهورية كولومبيا إيفان دوكي، وذلك بمناسبة احتفال بلاده بعيدها الوطني.

وأعرب جلالة الملك ،في هذه البرقية، عن أحر التهاني وأطيب المتمنيات لإيفان دوكي بموفور الصحة والسعادة ، وللشعب الكولومبي الصديق بمزيد التقدم والرقي والازدهار.

ومما جاء في برقية جلالة الملك “وبهذه المناسبة ، أعرب لفخامتكم عن ارتياحي للتطور المضطرد الذي باتت تشهده علاقات التعاون البناء بين بلدينا ، والتي تحذونا إرادة مشتركة لتعزيزها في كافة المجالات ، بما يعود بالنفع العميم على شعبينا الصديقين ، ويسهم في توطيد التضامن والتعاون جنوب – جنوب”.