تسجيل 93 إصابة جديدة صباح الجمعة

أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 93 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد حتى العاشرة من صباح اليوم الجمعة، ليرتفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالفيروس بالمملكة إلى 16 ألفا و638 حالة.

وأضافت الوزارة، على بوابتها الرسمية الخاصة بفيروس كورونا المستجد بالمغرب “www.covidmaroc.ma”، أن عدد الحالات التي تماثلت للشفاء من المرض حتى الآن ارتفع إلى 14 ألف و 175 حالات بعد تماثل 210 حالة جديدة للشفاء، فيما استقر عدد حالات الوفاة في 263.

الرباط – سلا – القنيطرة 2

الدار البيضاء – سطات 19

طنجة – تطوان – الحسيمة 9

مراكش – أسفي 21

فاس – مكناس 34

بني ملال – خنيفرة 1

كلميم – واد نون 3

الداخلة – واد الذهب 4

وبلغ العدد الإجمالي للحالات المستبعدة بعد تحليل مخبري سلبي 927 ألفا و 267 حالة .

وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.