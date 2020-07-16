العثماني يلزم أعضاء الحكومة ومختلف المسؤولين بقضاء عطلهم بالمغرب

أعلن رئيس الحكومة ، سعد الدين العثماني اليوم الخميس ، عن إصدار منشور، ي لزم جميع أعضاء الحكومة ومختلف المسؤولين بقضاء عطلهم داخل المغرب ، مشيرا الى أن هذا القرار سيظل ساري المفعول إلى نهاية 2020، “حتى لو فتحت حدود بلادنا”.

وقال وزير التربية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، سعيد أمزازي في بلاغ تلاه عقب مجلس للحكومة ، أن العثماني ، حث المواطنين على أهمية استثمار السياحة الداخلية من خلال اكتشاف بلدهم لإنعاش القطاع السياحي بمختلف أنشطته.

وأضاف أن رئيس الحكومة أعلن أيضا أنه سيتم حث الإدارات والمؤسسات العمومية وغيرها، على تنظيم مختلف التظاهرات واللقاءات الرسمية والدورات التكوينية وغيرها من الأنشطة المبرمجة، داخل المؤسسات السياحية الوطنية، والعمل على توزيع برامجها على مختلف جهات المملكة، من أجل المساهمة الإيجابية في الاقتصاد الوطني، وإيلاء الأفضلية الوطنية، الاهتمام اللائق وفق المقتضيات القانونية الجاري بها العمل.

من ناحية أخرى ، ذكر رئيس الحكومة ، يضيف أمزازي ، بأنه بالموازاة مع تخفيف الحجر الصحي، تم الاستئناف التدريجي للأنشطة الاقتصادية بمختلف أنواعها سواء الخدماتية منها أو التجارية أو الصناعية مع مراعاة المعايير الصحية المعتمدة من قبل الجهات المختصة.