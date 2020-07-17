مطالب بتجريم عدم التصريح بالمستخدمين

برلمانية دعت الحكومة إلى التوقف عن إنتاج الفقر والهشاشة

هاجمت برلمانيون، من فرق الأغلبية والمعارضة، حكومة سعد الدين العثماني، لتخلف بعض الوزراء عن التصريح بمستخدميهم لدىالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وطالبوابتشكيل لجان تحقيق لتفتيش سجلات كل المقاولات، والمكاتب التي يمتلكها أعضاء الحكومة، وإرسالمفتشي الشغل إلى كل المؤسسات التي توظف مستخدمين بـ “النوار”.

وانتقدت البرلمانية، فاطمة الزهراء برصات، من التقدم والاشتراكية، في جلسة محاسبة الوزراء، مساء الاثنين الماضي، عدم تطبيق الحكومة القانون في مواجهة المتملصين من رجال ونساء المال والأعمال، من التصريح بمستخدميهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، مشيرة إلى فضيحة أمكرازوالرميد، مضيفة أن أزيد من 12 مليون مغربي نشيط يشتغلونفي “النوار” خارج قوانين الشغل، ما رفع حجم الهشاشة الاجتماعية، والفقر.

وصبت البرلمانية ثورية فراج، من الأصالة والمعاصرة، جام غضبها على الحكومة، داعية إياها إلى التوقف عن إنتاج الفقر والهشاشة، منتقدة المسؤولين الحكوميين الذين لم يصرحوا بمستخدميهم، كما المقاولات، ما ضيع حقوق الملايين من المغاربة، مذكرة بالمادة 27 من الظهير بمثابة قانون 1-72-184، التي تنص على أداء غرامة قدرها 50 درهما عن كل تأخير في التصريح بالأجراء في حدود 5000 درهم، داعية إلى تجريم التهرب من التصريح بالمستخدمين.

وانتقدت البرلمانية ليلى أحكيم، من الفريق الحركي، خرق المقاولات للقانون، داعية لجنة اليقظة إلى تقديم المساعدة للمشتغلين في القطاعينالمهيكل، وغير المنظم.

ووجه سعيد بعزيز، من الاتحاد الاشتراكي، أصابع الاتهام إلى الحكومة لغياب مفتشي الشغللحماية الطبقة العاملة، ما أدى إلى نشر الهشاشة والفقر، وصعب مأمورية كل البرامج الاجتماعية، داعيا إلى تطبيق القانون لضمان مناعة للشغل، ومحاربة البطالة.

من جهته، هاجم عبد الودود خربوش، من فريق التجمع الدستوري، ما وصفه جبروت المقاولات والحكومة معا، بخرق القانون وعدم التصريح بالعاملين في صندوق الضمان الاجتماعي، مضيفا أن ظلم الحكومة يتجلى في عدم تفعيل وزير الشغل لصندوق فقدان الشغل، قصد تقديم مساعدات مالية للمتضررين.

ورد محمد أمكراز، وزير الشغل والإدماج المهني، بأنه لم يفعل صندوق التعويض عن فقدان الشغل، لأنه يعتبر أن أرباب المقاولات ملزمون بإعادة تشغيل 900 ألف من الذين فقدوا مناصبهم بصفة مؤقتة، مقابل تحصيل الدعم، مضيفا أن إجراءات اتخذت من قبيل تبسيط مساطر التصريح بالأجراء أسبوعيا، مع إعفاءات مشجعة جراء التأخير في الأداء وتأطير المفتشين لمراقبة أزيد من 24 ألفا و530مقاولة.

أحمد الأرقام