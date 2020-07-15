نسبة النجاح في البكالوريا تجاوزت 63%

تعلن وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، قطاع التربية الوطنية، أن عدد الناجحين الممدرسين بالتعليم العمومي والخصوصي في الدورة العادية للامتحان الوطني الموحد لنيل شهادة البكالوريا 2020، بلغ 196.664 ناجحة وناجحا، بنسبة نجاح بلغت %63,08 مقابل %65,55 في نفس الدورة لعام 2019.

وتشكل الإناث %55,75 من مجموع الناجحات والناجحين الممدرسين.

وبلغ عدد الحاصلين على ميزة لدى الممدرسين 102.882 بنسبة %52,30 من المجموع.

كما بلغ أعلى معدل عام على المستوى الوطني في هذه الدورة 19,47 من 20 بمسلك العلوم الفيزيائية-خيار فرنسية، وذلك بالأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الرباط سلا القنيطرة، في حين بلغ أعلى معدل عام على المستوى الوطني في التعليم العمومي 19,35 من 20 بمسلك العلوم الفيزيائية، وذلك بالأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة بني ملال خنيفرة.

وبلغت نسبة النجاح لدى الممدرسين في قطب الشعب العلمية والتقنية %64,58 من مجموع الحاضرين في اختبارات هذه الشعب.

أما في قطب الشعب الأدبية والأصيلة، فقد بلغت هذه النسبة %61,33 من مجموع الحاضرين في اختبارات هذه الشعب.

وبالنسبة للمسالك الدولية للبكالوريا المغربية، فقد بلغت نسبة النجاح %85,64، فيما بلغت بالنسبة لمسالك البكالوريا المهنية %54,2 من مجموع الحاضرين في اختبارات هذه المسالك.

وبالنسبة للمترشحين في وضعية إعاقة الذين استفادوا من تكييف اختبارات الامتحان الوطني الموحد وظروف الإجراء والتصحيح، فقد بلغت نسبة النجاح في صفوفهم %68,31.

وللتذكير، فقد حضر لاجتياز اختبارات هذه الدورة 311.758 مترشحة ومترشحا من الممدرسين بنسبة بلغت %97,2.

وبلغت نسبة النجاح لدى المترشحين الأحرار %30,61 مقابل %21,9 في نفس الدورة سنة 2019، مع الإشارة إلى أن نسبة الحضور في صفوف هذه الفئة سجلت نسبة عالية بلغت 62% وذلك مقارنة مع السنوات الماضية.

ويبلغ العدد الإجمالي للمترشحات والمترشحين الممدرسين المسموح لهم باجتياز الدورة الاستدراكية 99.782 مترشحة ومترشحا، في حين يبلغ العدد الإجمالي للمترشحات والمترشحين الأحرار الذين سيجتازون هذه الدورة 36.448.

وستجرى هذه الدورة كما هو مقرر أيام 22 و23 و24 و25 يوليوز 2020، وسيتم الاعلان عن نتائجها يوم 29 يوليوز 2020.

وإذ تشيد الوزارة بالمجهودات المبذولة من طرف نساء ورجال التربية والتكوين والسلطات المحلية والأمنية والصحية وكافة المتدخلين في إنجاح هذا الاستحقاق الوطني الهام وتحصين مصداقية شهادة البكالوريا الوطنية في ظرفية استثنائية طبعتها التدابير الوقائية المتخذة جراء تفشي فيروس كورونا “كوفيد 19″، فإنها تدعو الجميع إلى مواصلة الجهود من أجل إنجاح محطة الدورة الاستدراكية والتي ستنظم وفق نفس الإجراءات الاحترازية.