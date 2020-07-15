بالفيديو … الملابس تلج السجون بعد تعقيمها والزيارة تخضع لضوابط

إدارة السجون تنفي حرمان النزلاء وهذه هي إجراءاتها بعد تخفيف الحجر الصحي

قالت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج في بلاغ توضيحي إن ما صدر في بعض المواقع، التي دأبت على ذلك خدمة لأجندات خاصة بها، ما هو إلا محاولة لتصفية الحسابات مع الإدارة وممارسة التضليل الإعلامي بغية تهييج الرأي العام عبر الترويج لمغالطات لا أساس لها من الصحة.

وأوردت إدارة السجون أن ما تم نشره ببعض المواقع الالكترونية بخصوص “منع عائلات من زيارة ذويهم بالسجن المحلي عين السبع” و”حرمانهم من إدخال الملابس إليهم”، تتقدم المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج إلى الرأي العام بالتوضيحات التالية:

– بعد اتخاذ قرار استئناف الزيارة بالمؤسسات السجنية، قامت إدارة السجن المحلي عين السبع بوضع برنامج خاص بالزيارات العائلية وتبليغ العائلات بمضمونه ضمانا لعدم توافد أعداد كبيرة من الزوار وحفاظا على سلامة النزلاء والموظفين والعائلات. غير أن بعض أفراد عائلات النزلاء قاموا صباح اليوم بالتوافد على باب المؤسسة في محاولة لزيارة ذويهم خارج التوقيت المخصص لهم، وحين رفضت إدارة المؤسسة طلباتهم المخالفة للضوابط التنظيمية للمؤسسة، عمد عدد منهم إلى الترويج للمغالطات أمام وسائل الإعلام بزعم منعهم من زيارة أبنائهم وذويهم.

– أما بخصوص “منع إدارة المؤسسة للعائلات من تزويد أبنائهم بالملابس الداخلية”، فقد سبق للإدارة أن اتخذت قرارا بهذا الشأن وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية لمنع أي احتمال لتفشي فيروس كورونا المستجد داخل المؤسسة. غير أنه، وبالموازاة مع قرار التخفيف من إجراءات الحجر الصحي، سمحت إدارة المؤسسة للعائلات بجلب الملابس لذويهم، حيث يتكلف موظفو المؤسسة السجنية بتعقيمها وتسليمها إلى النزلاء.

فيديو

م. ص