تسجيل 84 إصابة جديدة صباح الاربعاء

أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 84 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد حتى العاشرة من صباح اليوم الأربعاء، ليرتفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالفيروس بالمملكة إلى 16 ألفا و181 حالة.

وأضافت الوزارة، على بوابتها الرسمية الخاصة بفيروس كورونا المستجد بالمغرب “www.covidmaroc.ma”، أن عدد الحالات التي تماثلت للشفاء من المرض حتى الآن ارتفع إلى 13 ألف و 666 حالات بعد تماثل 244 حالة جديدة للشفاء، فيما ارتفع عدد حالات الوفاة إلى 258 بعد تسجيل حالتي وفاة جديدتين.

الدار البيضاء – سطات 10

طنجة – تطوان – الحسيمة 28

مراكش – أسفي 30

فاس – مكناس 13

الشرق 2

سوس – ماسة 1

كلميم – واد نون 1

الداخلة – واد الذهب 4

وبلغ العدد الإجمالي للحالات المستبعدة بعد تحليل مخبري سلبي 889 ألفا و 241 حالة .

وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.