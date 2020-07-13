تسجيل 76 إصابة جديدة صباح الاثنين

أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 76 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد حتى العاشرة من صباح اليوم الأحد، ليرتفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالفيروس بالمملكة إلى 15 ألفا و821 حالة.

وأضافت الوزارة، على بوابتها الرسمية الخاصة بفيروس كورونا المستجد بالمغرب “www.covidmaroc.ma”، أن عدد الحالات التي تماثلت للشفاء من المرض حتى الآن ارتفع إلى 12 ألف و 676 حالات بعد تماثل 393 حالة جديدة للشفاء، فيما ارتفع عدد حالات الوفاة إلى 253 بعد تسجيل 3 حالات وفاة جديدة.

الرباط – سلا – القنيطرة 5

طنجة – تطوان – الحسيمة 4

مراكش – أسفي 49

فاس – مكناس 12

الشرق 5

العيون – الساقية الحمراء 1

وبلغ العدد الإجمالي للحالات المستبعدة بعد تحليل مخبري سلبي 869 ألفا و 262 حالة .

وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.