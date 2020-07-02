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الرصد الوبائي ليوم الخميس … 333 حالة جديدة

منذ 10 ثواني
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النقاط الرئيسية في تصريح رئيسة مصلحة الأمراض الوبائية بمديرية علم الأوبئة ومكافحة الأمراض بوزارة الصحة، هند الزين، اليوم الأربعاء:

– تسجيل 333 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، و64 حالة شفاء بالمملكة خلال الـ24 ساعة المنصرمة.

– إجمالي حالات الإصابة بالمملكة بلغ 12969 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس الماضي، ومجموع حالات الشفاء التام يبلغ 9090 حالة بنسبة تعاف تناهز 70.1 في المائة.

– تسجيل حالة وفاة جديدة بسبب الفيروس خلال الساعات الـ24 الأخيرة، ليرتفع عدد الوفيات إلى 229 حالة، بنسبة إماتة تعادل 1.8 في المائة.

– مجموع عدد الحالات المستبعدة بعد تحليل مخبري سلبي ارتفع إلى 702 ألفا و884 حالة.

-عدد الحالات النشطة يبلغ 3650 حالة قيد العلاج.

– الحالات الجديدة سجلت بجهات:

الدار البيضاء سطات (48 حالة)
مراكش آسفي (25 حالة)
فاس مكناس (60 حالة)
الرباط سلا القنيطرة (6 حالات)
جهة طنجة تطوان الحسيمة (125 حالة)
العيون (64 حالات)
كلميم (5 حالات)

– باقي جهات المملكة لم تسجل أي حالة مؤكدة جديدة.

– وزارة الصحة تؤكد على ضرورة احترام كافة وسائل الحماية (التباعد البدني، وارتداء الكمامات، والمواظبة على غسل اليدين)

– ضرورة استعمال تطبيق “وقايتنا” مع تشغيل تقنية البلوتوت بصفة مستمرة لتمكين الوزارة من تتبع المخالطين.

– لتجنب عدوى مرض “كوفيد 19” بأماكن العمل: يجب الالتزام بالاجراءات الاحترازية، خاصة استعمال الأقنعة الواقية بصفة مستمرة خلال ساعات العمل، وغسل اليدين بشكل منتظم من قبل المستخدمين والزبناء،

– التأكد من نظافة أماكن العمل مع احترام إجراءات التطهير، واحترام المسافة الآمنة بين العمال والحرص على التباعد الجسدي في أماكن العمل، والحرص على التهوية الطبيعية لأماكن العمل.

– ضرورة حرص المشغلين على إعلام وتحسيس الأجراء حول المخاطر المرتبطة بهذا الفيروس، ووسائل الحماية المعتمدة، وتأهيل المرافق الصحية في مكان العمل.

– الحرص على عدم الالتحاق بالعمل في حالة ظهور أعراض تنفسية كالحمى والسعال والعطاس قبل التأكد من تشخيص الحالة وعدم ارتباطها بالفيروس المستجد طبقا للإجراءات الجاري بها العمل.

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