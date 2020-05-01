1291 لوحة إلكترونية للتخفيف من تداعيات كورونا

وزعت الجمعية الإقليمية للشؤون الثقافية بالجديدة، عبر المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية ، 1291 لوحة إلكترونية مزودة بشريحة الاتصال، على التلاميذ الداخليين الذين يتحدرون من الوسط القروي والمسجلين بالمؤسسات العمومية برسم الموسم الدراسي 2019/2020، لتمكينهم من مسايرة الدراسة عن بعد التي فرضتها ظروف جائحة كورونا .

ورصد لهذه المبادرة التي ترمي أيضا ضمان الاستمرارية البيداغوجية بالإقليم مبلغ مليون درهم.

وصرح عبداللطيف البيدوري، أن هذه المبادرة التضامنية لتأمين الزمن المدرسي وتمكين الداخليين من مسايرة التحصيل الدراسي عن بعد، أطلقها محمد الكروج عامل الجديدة بدعم من المجلس الإقليمي للجديدة وشركة ” طاقة موروكو “،وهي تهم جميع الداخليين المقبلين على الامتحانات الإشهادية خاصة في مستويات السادس ابتدائي والثالث إعدادي والأولى والثانية باكالوريا.

عبدالله غيتومي (الجديدة)