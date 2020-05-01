200 مستخدم بأسواق السلام بالقنيطرة يغادرون الحجر الصحي

غادر نحو 200 من مستخدمي أسواق السلام بالقنيطرة، الحي الجامعي الذي خضعوا فيه الى الحجر الصحي، بعدما جاءت نتائج تحليلاتهم سلبية.

وكانت سلطات عمالة القنيطرة، قد اتخذت قرارا بنقلهم جميعا الى حي الجامعي، في اجراء احترازي، وأغلقت أبواب السوق نفسه، بعدما أصيب عامل بفيروس كورونا.

وتكلف المجلس الاقليمي باطعام المستخدمين، بدل البرلماني المشرف على الأسواق نفسها، وهو ما أغضب عامل الاقليم، ومعه العديد من المستخدمين الذين غادروا غرف الحي التي افتقد البعض منها للأغطية والأفرشة، والتحقوا بأسرهم وسط فرحة عارمة.

عبد الله الكوزي