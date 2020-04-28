بمناسبة رمضان … برقية تهنئة من المدير العام ل”إيسيسكو” للملك

توصل صاحب الجلالة الملك محمد السادس، ببرقية تهنئة من سالم بن محمد المالك، المدير العام لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو)، وذلك بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

ومما جاء في هذه البرقية “يشرفني ويسعدني أن أبعث إلى جلالتكم بأجمل التهاني بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، أعاده الله عليكم وعلى أسرتكم الملكية ، وعلى الشعب المغربي ، وعلى الأمة الإسلامية جمعاء، بمزيد من اليمن والخير والبركات، داعيا الله تعالى أن يحفظكم ويوفقكم، وأن يحقق على يدكم وبقيادتكم الرشيدة، المزيد من التقدم والازدهار لشعبكم الشقيق ولبلدكم الكريم، وأن يقر عينكم بولي عهدكم صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن، وبشقيقته صاحبة السمو الملكي الأميرة للا خديجة، ويشد أزركم بشقيقكم صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وبسائر أفراد أسرتكم الملكية”.