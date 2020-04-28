رسائل التهنئة برمضان تتقاطر على الملك من الإمارات

توصل صاحب الجلالة الملك محمد السادس، ببرقية تهنئة من نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وذلك بماسبة حلول شهر رمضان المبارك.

وأعرب الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في هذه البرقية لجلالة الملك عن خالص التهاني وأطيب التمنيات، داعيا الله تعالى أن يعيد هذه المناسبة الكريمة على جلالته بموفور الصحة والسعادة وعلى شعوب الأمة العربية والاسلامية بالخير واليمن والبركات.

وفي السياق ذاته، توصل الملك محمد السادس، ببرقية تهنئة من ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة ، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

ومما جاء في برقية ولي عهد أبو ظبي “يطيب لي ويشرفني أن أعرب لجلالتكم عن خالص التهاني وأطيب التمنيات بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك ، داعيا الله تعالى أن يعيد هذه المناسبة الكريمة على جلالتكم بموفور الصحة والسعادة وعلى شعوب الأمة العربية والاسلامية بالخير واليمن والبركات “.

وللمناسبة نفسها، توصل الملك محمد السادس، ببرقية تهنئة من رئيس دولة الامارات العربية المتحدة، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان.

ومما جاء في برقية الرئيس الاماراتي “يطيب لي ويشرفني أن أعرب لجلالتكم عن خالص التهاني وأطيب التمنيات بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك ، داعيا الله تعالى أن يعيد هذه المناسبة الكريمة على جلالتكم بموفور الصحة والسعادة وعلى شعوب الأمة العربية والاسلامية بالخير واليمن والبركات “.