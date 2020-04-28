مستغلون غابويون ينتظرون ” بركة” أخنوش

وجهت النقابة الجهوية لمهنيي ومقاولي المياه والغابات بسيدي يحيى الغرب، بعدما أغلقت كل الأبواب في وجههم، رسالة استعطاف إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والمياه والغابات، من أجل مساعدة المستغلين الغابويين، بحصوص ارجاع القطع الغابوية برسم سمسرة التي أجربت في الرابع والعشرين والخامس والعشرين من أبريل 2019 التي سحبها المدير الجهوي للخميسات في فاتح يناير الماضي، رغم الطلبات المقدمة له من أجل تمديد اجال تأدية الأقساط المالية، لكنه رفض، غير مستحضرا ولا مراعيا الظروف الاقتصادية والاجتماعية التي يجتازها المستغلون الغابويون.

وناشدت النقابة نفسها، الوزير الوصي على القطاع الغابوي، التدخل لدى مدير التنمية الغابوية بالرباط، ولدى المدير الجهوي للمياه والغابات والتصحر بالخميسات، وذلك قصد ارجاع القطع الغابوية التي اقتناها أصحابها بالسمسرة سالفة الذكر، تماشيا مع الاهتمام الملكي بالعنصر البشري في العالم القروي.

عبد الله الكوزي