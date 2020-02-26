أخبار اقتصادية

< أسعار

انخفضت أسعار الخضر ب2.9 في المائة والسمك وفواكه البحر ب1.5 في المائة والحليب والجبن والبيض ب0.6 في المائة واللحوم ب0.3 في المائة، بين دجنبر ويناير الماضيين، في حين ارتفعت أثمنة الفواكه ب0.9 في المائة والمياه المعدنية والمشروبات المنعشة ب0.4 في المائة، حسب مذكرة إخبارية للمندوبية السامية للتخطيط توصلت "الصباح" بنسخة منها. أما أهم الانخفاضات في الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك، فهمت الحسيمة والقنيطرة ومراكش وسطات وبني ملال ووجدة وتطوان وطنجة والعيون، في حين سجلت ارتفاعات في البيضاء ومكناس وآسفي.

< مبادرة

أطلقت "فيفو إينرجي" المغرب، المكلفة بتسويق وتوزيع الوقود والزيوت التي تحمل العلامة التجارية "شال" وغاز النفط المسال "بوطاغاز"، حملة جديدة للتوعية بالسلامة الطرقية تحت "هاشتاغ": "كود واحد"، من أجل تعبئة المغاربة للتوقيع على ميثاق احترام قانون السير.

وتستفيد الحملة من دعم الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية وتتماشى مع هدف السلطات العمومية بتقليص حوادث السير بنسبة 50 في المائة بحلول 2026، حسب ما جاء في بلاغ توصلت "الصباح" بنسخة منه.

< معرض

يحتضن المعرض الدولي للبيضاء، من 27 إلى 29 فبرايرالجاري، النسخة الثامنة للمعرض الدولي للجلد "ماروك كوير»، تحت شعار "التباين الإقليمي للنظم الإيكولوجية للجلود: فرصة لتطوير ونمو القطاع في الأسواق الكبرى".

وأوضح حميد بنغريضو، رئيس الفدرالية المغربية للصناعات الجلدية، في تصريح لـ"الصباح"، أن الدورة الثامنة للمعرض ستتميز بالانفتاح على الدول الإفريقية، بتقديم ممثلي 10 منها لمنتجاتهم وخبراتهم، إلى جانب اختيار كوت ديفوار ضيف شرف لهذه التظاهرة العالمية، مؤكدا أن "ماروك كوير" سيشهد مشاركة أزيد من 100 عارض محلي ودولي، وأربعين مقاولا من مختلف البلدان، بالإضافة إلى ما لا يقل عن 4000 من المهتمين والمهنيين المحترفين في هذا القطاع.