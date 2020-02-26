“غراندي كوسمتيكس” عند “يان أند وان”

أصبحت “غراندي كوسمتيكس”، علامة التجميل الأمريكية، المعروفة بمجال حلول الجمال، متوفرة في المغرب بفضل اتفاقية شراكة حصرية عقدتها مع العلامة المغربية “يان أند وان” لصاحبتها سيدة الأعمال سلوى أخنوش.

وتبيع محلات “يان أند وان” بالمغرب، عددا من المنتوجات التابعة للعلامة الأمريكية، من بينها منتوج تكثيف الرموش “غراندي لاش إم دي”، ومنتوج تكبير الحواجب “غراندي برو”، المصنوعان من تركيبة خاصة من الفيتامينات ومضادات الأكسدة والأحماض الأمينية، التي تمكن من تكثيف الحواجب والرموش وتكبيرها.

وتوفر العلامة أيضا، العديد من مستحضراتها الرائدة، مثل ملمع الشفاه “غراندي ليبس” أو “غراندي ماسكارا”، بأثمنة تتراوح بين 273 و763 درهما.

من جهتها، عبرت أليشيا غراندي، مؤسسة العلامة، التي حلت ضيفة على محل “يان أند وان” بالمركب التجاري “موروكو مول”، عن سعادتها بتسويق مستحضراتها في المغرب وتمكين الزبائن المغاربة من تجريبها، ليلمسوا باأنفسهم قدرتها على تحويل بعض العيوب إلى نقاط جمال.