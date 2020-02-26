مستشار ناتانياهو: الجزائر وبوليساريو “شمايت”

بعد أن أثار الجدل، قبل أسابيع، بسبب تغريدته حول فتح سفارة لإسرائيل بالرباط وقنصلية للولايات المتحدة الأمريكية في الصحراء، قريبا، عاد إيدي كوهين، مستشار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين ناتانياهو، بتغريدة أخرى على موقع «تويتر»، مكتوبة بالدارجة، يهاجم من خلالها جبهة «بوليساريو» والجزائر، ويصفهما ب»الشمايت»، في محاولة منه للتقرب من المغرب، بعد الأخبار التي راجت عن صفقة يعترف فيها المغرب بمخطط السلام الجديد المعروف إعلاميا ب»صفقة القرن»، مقابل اعتراف أمريكي، بوساطة إسرائيلية، بمغربية الصحراء.

وكتب المستشار، الذي يعمل كذلك إعلاميا وأكاديميا وباحثا في مركز «بيغين السادات» للدراسات والأبحاث الإستراتيجية، كما سبق أن عمل في جهاز المخابرات الإسرائيلي «الموساد»، في تغريدته: «دولة يسرائيل ومريكان ديما واقفين مع المغرب فقضية الصحراء. وبوليزاريو شمايت هوما وكاع دوك لعساكرية ديال دزاير لفرونكوفونيين لي كا يضربو فالوحدة الترابية ديال جيرانهم»… قبل أن يختم تدوينته ساخرا «ياك كاع نقولو عار جار على جارو. ولي دار الذنب يستاهل العقوبة».

نورا الفواري