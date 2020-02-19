أطلقت علامة “دانيزي كافي”، بالمغرب، لمناسبة فصل الشتاء، مشروبها الجديد المصنوع من الشوكولا الساخنة، الذي يمد الجسم بالطاقة والدفء في عز البرد، وهو المشروب الذي عرف نجاحا وإقبالا كبيرين في مختلف فروع العلامة الإيطالية، عبر العالم.

مشروب الشوكولا الساخن من “دانيزي»، الذي يقبل عليه الكبار قبل الصغار، غني بالكاكاو والكربوهيدرات والسعرات الحرارية المفيدة للجسم، كما يتميز بلذة ونكهة خاصة، تجعله مختلفا تماما عن باقي مشروبات الشوكولا التي تقدمها علامات أخرى، حسب ما أكده يونس العلوي، الموزع الحصري للعلامة الإيطالية في المغرب، وصاحب مقهى “دانيزي» الموجود بحي بوركون بالبيضاء، في بلاغ توصلت “الصباح” بنسخة منه.

وتقدم العلامة الإيطالية، المعروفة بجودة منتوجاتها، مشروب “الشوكولا» الجديد في مختلف المقاهي التابعة لها، حيث يمكن للزبون تناوله ساخنا مع أصدقائه أو عائلته، داخل المقهى، كما يمكن أن يشتريه على شكل علبة لاستعماله في منزله أو تقديمه لضيوفه.

وإلى جانب مشروب الشوكولا اللذيذ، تقدم “دانيزي كافي” لزبنائها، قهوة مصنوعة من البن الإيطالي المحمص الجيد، معروفة بمذاقها القوي ونكهتها اللذيذة المميزة، التي يعرفها فقط عشاق القهوة الحقيقيون، الذين يجدون في هذا المشروب الساحر، حافزا لهم من أجل العطاء والإبداع أكثر في عملهم اليومي.

يشار إلى أن علامة “دانيزي كافي” تأسست في 1905 في روما، وأخذت اسمها عن اسم مؤسسها ألفريديو دانيزي، عاشق القهوة والخبير في البن، والذي كان له الفضل في انتشار قهوة “إسبريسو» الكلاسيكية في مختلف أنحاء إيطاليا، وفي نشر ثقافة شرب القهوة في بلاده، إلى أن أصبحت علامته عنوانا للجودة والتميز.