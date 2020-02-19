عملية تجميل لـ “كنزي روز غاردن”

فتح فندق «كنزي روز غاردن» أبوابه أخيرا بمراكش، بعد أن ظل مقفلا لمدة قاربت السنتين، بسبب خضوعه لعملية تجديد شاملة، جعلت منه اليوم، عنوانا للأناقة والتميز والرقي العالي.

ويقع الفندق، المصنف من فئة 5 نجوم، في قلب الحي الشتوي للمدينة الحمراء (ليفرناج)، ويتوفر على 384 غرفة وجناحا أعيد تجهيزها بشكل كامل، أغلبها يطل على المسبح أو الحديقة الشاسعة، إضافة إلى 5 مطاعم وبارات، يقدم كل واحد منها تجربة مختلفة. ويتعلق الأمر بمطعم «لورانجوري»، الذي يقدم «بوفيه» من الفطور إلى العشاء، و»لاتيراس»، المعرف بأطباقه الخفيفة والبسيطة، ومطعم «جنة» المتخصص في المطبخ المغربي، والذي يقدم أيضا فقرات تنشيطية شرقية، إضافة إلى «لاونج بار» و»بول بار».

ويتوفر الفندق أيضا على قاعة ندوات تمتد على مساحة 1500 متر مربع وتتسع ل1000 شخص، إضافة إلى حمام و»سبا» ومسابح ساخنة وأخرى عادية وملعب «ميني فوت» وفضاءات للأنشطة الرياضية وناد للأطفال.

الفندق، التابع لمجموعة فنادق كنزي، التي يرأسها عبد اللطيف القباج، محاط أيضا بحدائق جميلة وشاسعة، إضافة إلى مسابح محاطة بأشجار النخيل، كما أنه يتميز بموقعه الجغرافي العملي، الذي يجعله قريبا من مختلف المراكز الهامة بالمدينة، مثل الكازينو والملاهي الليلية وقصر المؤتمرات وساحة «جامع لفنا» والكتبية والمنارة والمطار.

وتعتبر مجموعة «كنزي» من أهم الفاعلين الفندقيين في المغرب، إذ تمنح لزبنائها خدمات بمستوى عالمي، في مختلف فنادقها بمراكش والبيضاء وطنجة وأكادير وورزازات والرشيدية، المصنفة في فئتي 4 و5 نجوم.