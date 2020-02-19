الذبحة الصدرية … أعراض تسبق الآلام

الدكتور جبراني قالت إن عدم وصول الدم الكافي إلى القلب من أسبابها

كشفت الدكتورة كوثر جبراني، طبيبة عامة، المقصود بالذبحة الصدرية وبعض أسباب الإصابة بها. وقالت جبراني في حديثها مع “الصباح”، إن الذبحة الصدرية، التي تعد من أكثر مشاكل القلب انتشارا، نوعان، قبل أن تضيف أن الذبحة غير المستقرة تعتبر الأخطر . وتحدثت جبراني، في الحوار ذاته، عن بعض سبل الوقاية من الذبحة الصدرية، وأيضا علاقتها بالتوتر. في ما يلي تفاصيل الحوار:

> ماذا يقصد بالذبحة الصدرية؟

> تعتبر الذبحة الصدرية من مشاكل القلب الأكثر شيوعا، والتي يقصد بها الشعور بآلام وعدم الراحة في الصدر، علما أن الألم قد ينتقل إلى الظهر، أو الكتفين.

> ما هي أسباب الإصابة بالذبحة الصدرية؟

> هناك أسباب كثيرة وراء الإصابة بالذبحة الصدرية، لكن، غالبا ما تحدث بسبب عدم وصول الكمية الكافية من الدم إلى عضلة القلب، الأمر الذي قد يسبب آلاما حادة، مع الأخذ بعين الاعتبار أن هناك نوعين من الذبحة الصدرية، المستقرة، وهو النوع الذي يعد أكثر انتشارا، ثم الذبحة الصدرية غير المستقرة، والتي تعتبر أخطر الأنواع.

> ما هو الفرق بين النوعين؟

> يستهلك القلب عند القيام بمجهودات بدنية، كميات أكبر من الدم، الأمر الذي يحول، في الحالة التي تكون فيها الشرايين ضيقة، دون وصول الدم الكافي إلى عضلة القلب، وبالتالي يشعر المريض ببعض الألم الذي يختفي ويظهر، وهنا نتحدث عن الذبحة الصدرية المستقرة. أما غير المستقرة، فهي تظهر بشكل مفاجئ ودون سابق إنذار، وتحدث، غالبا عند انسداد مفاجئ في الشريان لسبب من الأسباب، فيحصل نقص مفاجئ وحاد في كمية الدم المتدفقة إلى عضلة القلب.

> هل التوتر يمكن أن يسبب الذبحة الصدرية؟

> بطبيعة الحال، إذ يعتبر التوتر من الأسباب التي يمكن أن يترتب عنها الإحساس بألم في الصدر، إذ أن القلب يعمل، عند التعرض للتوتر أو الضغط، بسرعة أكبر، فيحتاج، في هذه الحالة، إلى نسبة أكبر من الدم الحامل للأوكسجين، في الوقت الذي لا تصل له الكمية المطلوبة، يظهر الألم، علما أن هناك أسبابا أخرى للإصابة بالمرض.

> هل هناك أعراض تسبق الذبحة الصدرية المستقرة؟

> قد يعاني بعض المرضى أعراضا مختلفة قبل الشعور بألم في الصدر، منها التعرق المفرط، وضيق التنفس. ومن بين الأعراض أيضا الشعور بالغثيان، والتعب الشديد، إلى جانب الإحساس بألم في المعدة وعسر الهضم. من أجل ذلك، ينصح عند ظهور هذه الأعراض باستشارة الطبيب على وجه السرعة والتأكد من سببها.

> ما هي الفئة الأكثر عرضة للإصابة بالمرض؟

> هناك مرضى معرضون أكثر للإصابة بالذبحة الصدرية، ويتعلق الأمر بالأشخاص الذين يعانون السكري والذين لا يتبعون حمية غذائية، والشيء ذاته بالنسبة إلى المرضى الذين يعانون ارتفاع ضغط الدم، باعتبار أنه من بين مضاعفات هذا المرض، الإصابة بالذبحة الصدرية. كما يحذر المرضى الذين من ارتفاع مستوى الكولسترول بالدم، من الإصابة بالذبحة الصدرية.

> ما هي طرق الوقاية؟

> يمكن الوقاية من الذبحة الصدرية باتباع بعض التعليمات، منها التخلص من الوزن الزائد والسمنة. ومن بين النصائح تجنب الأشياء التي تسبب التوتر والضغط النفسي، والإقلاع عن التدخين، مع الحرص على تنظيم مستوى السكر في الدم، بالنسبة إلى الذين يعانون السكري. كما أنه لممارسة الرياضة دور مهم في الوقاية من الذبحة الصدرية، من أجل ذلك لابد من القيام ببعض التمارين الرياضية الأمر الذي يحمي أيضا من أمراض أخرى.

أجرت الحوار: إيمان رضيف

في سطور:

من مواليد الرباط

طبيبة عامة

خريجة كلية الطب والصيدلة بالرباط

دبلوم جامعي في الفحص بالصدى