الذبحة الصدرية … الكماشة

تعد من الأعراض المصاحبة للإصابة ببعض أمراض القلب نتيجة انخفاض تدفق الدم إليه

هل سبق أن شعرت بألم شديد مفاجئ وضيق في الصدر دون سابق إنذار؟ انتبه جيدا فقد تكون بصدد الإصابة بذبحة صدرية، وهي أحد الأعراض المصاحبة لبعض أمراض القلب. والحقيقة أن الذبحة الصدرية، ليست مرضا في حد ذاته ولكنها عرض لأمراض الشرايين التاجية، تجعل المصاب يحس بضيق في الصدر مع وجود ضغط وعدم ارتياح، ناتج بالأساس عن عدم قدرة عضلة القلب على الحصول على النسبة الكافية من الدم، أو بمعنى أبسط انخفاض تدفق الدم للقلب.

ضغط مؤلم على

منها العادية والخطيرة ومرض الشريان التاجي والتوتر والقلق النفسي أبرز أسبابها

يصف الأطباء الذبحة الصدرية، بأنها نوع من الأوجاع في الصدر، أو الشعور بعدم الراحة، الناجم عن انخفاض في تدفق الدم إلى عضلة القلب. وتعتبر الذبحة من أعراض مرض في الشريان التاجي، إذ حينما لا تحصل عضلة القلب على كمية كافية من الدم الغني بالأوكسجين، يؤدي إلى حدوث ألم في الصدر. ويعاني العديد من الأشخاص الذبحة، ويصفونها بأنها شعور بضغط مؤلم في صدرهم.

ومن سمات الذبحة الصدرية، أنها تكون دائمة أو تزور المريض بين الفينة والأخرى، ومن أعراضها الأساسية، الشعور بألم في الصدر، وإحساس بعدم الراحة في الصدر، بالإضافة إلى بعض الأعراض الثانوية من قبيل الغثيان والتعب وضيق التنفس والقلق، وكذا التعرق أو الدوخة.

وتختلف درجة حدة الذبحة وخطورتها، وكذا مدتها الزمنية ونوعها. من المهم جدا بالنسبة إلى المريض تحديد ما إذا كان الألم المحسوس به في الصدر جديدا أو متغيرا، إذ من الممكن أن تدل تلك الأعراض الجديدة أو المتغيرة على ذبحة من نوع أخطر، من قبيل الذبحة غير المستقرة أو نوبة قلبية. ومن أسباب الذبحة الصدرية المستقرة، أنها تنشأ عند ازدياد جهد القلب، من قبيل النشاط الجسدي أو صعود الدرج، وتتراوح مدتها الزمنية لفترة قصيرة لا تتجاوز 5 دقائق، وتختفي آلامها بمجرد الحصول على قسط من الراحة، أو بعد تناول دواء معالجة الذبحة، ويمكن للذبحة الصدرية أن تنتشر إلى الذراعين أو الظهر ومناطق أخرى من الجسم، ومن أسبابها أيضا الضغط النفسي أو العاطفي.

وأما في ما يتعلق بالذبحة الصدرية غير المستقرة، فيمكن أن تحدث حتى في وقت الراحة، ويختلف ألمها عن الذبحة العادية، وتكون غير متوقعة، تكون في غالب الأحيان خطيرة وتمتد لوقت أطول من الذبحة المستقرة، إذ يمكن أن تصل مدتها نصف ساعة، وليس من الضروري أن تختفي بعد الخلود إلى الراحة أو تناول الأدوية.

وبالنسبة إلى علاج الذبحة الصدرية، فهناك عدة طرق يقترحها الميدان الطبي، بما فيها، إدخال تغييرات على نمط الحياة، وتناول الأدوية، ويهدف علاج الذبحة الصدرية إلى التقليل من تواتر الأعراض والتخفيف من حدتها وخطورتها، بالإضافة إلى التقليل من خطر الإصابة بالنوبة القلبية ومن خطر الوفاة. ففي حالات الذبحة الخفيفة، قد تكون التغييرات في العادات ونمط الحياة كافية، أما في حالات الذبحة اللامستقرة، أو الذبحة الصدرية التي تظهر كألم مختلف عن الألم العادي، مثل الذي يظهر في وقت الراحة، فمن الضروري التوجه لتلقي علاج الذبحة الصدرية في المستشفى.

عصام الناصيري

علاجات منزلية

يمكن لبعض العلاجات المنزلية والنصائح البسيطة أن تساهم في التخفيف من حدة الذبحة الصدرية، والوقاية من حدوثها. أولاها تثبيط الضغط والسكر فى الدم، وأخذ جرعة من بعض الأدوية الموجودة غالبا في كل البيوت، كمضادات الصفائح الدموية، من قبيل الأسبرين، ومضادات الكوليسترول وتوسيع الشريان التاجى.

أما ثالث علاج منزلي فيتمثل في تجنب أكل الأطعمة التي تحتوى على الدهون، واتباع نمط غذائي صحي، يحتوي على الخضروات والفواكه والحبوب الكاملة، ومنتجات الألبان قليلة الدسم، واللحوم، والأسماك الخالية من الدهون، مع الإبتعاد عن تناول الوجبات الكبيرة، والمحافظة على وزن صحي ومثالي.

وتتلخص النصيحة الرابعة في مراقبة لمستويات الكوليسترول بانتظام، مع ممارسة الرياضة وفقا لما ينصح به الطبيب، والامتناع عن تدخين السجائر أو الشيشة أو حتى الجلوس في مكان يوجد به مدخنون، فيما تقتصر خامس نصيحة على الابتعاد عن التوتر والإجهاد، والحصول على قسط كاف من الراحة.

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التعرض لأشعة الشمس

إذا تعرضت لأي نوع من أنواع الذبحة الصدرية، فأول شيء عليك اتباعه، هو أخذ قسط كاف من الراحة والبعد تماما عن أي مجهود بدني، إلى غاية اللجوء إلى الطبيب في حال الشعور بألم غير محتمل أو أي تغيرات غير طبيعية. كما ينصح الأطباء الأشخاص المعرضين للإصابة بمحاولة ممارسة أي مجهود بدني بسيط، يوميا، حتى لو كان المشي لنصف ساعة فقط أو صعود السلم أكثر من مرة، ذلك أن الحركة تساعد الجسم على تنشيط الدورة الدموية وتحافظ على نشاط القلب.

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لمعلوماتك

– الذبحة الصدرية لا تؤدي إلى الموت، ولكن تجب مراجعة الطبيب ومعرفة أسبابها والتعامل معها، لأنها تدل على وجود مشكلة تعيق وصول الدم لعضلة القلب، وعدم علاجها قد يقود إلى النوبة القلبية، وهي حالة طارئة قد تؤدي إلى الموت.

– حسب معطيات 2010، تصيب الذبحة الصدرية المتعلقة بإقفار عضلة القلب، حوالي 112 مليون شخص (%1.6 من السكان)، وتكون أكثر شيوعا لدى الرجال، مقارنة بالنساء (%1.7 مقابل 1.5%).

– في أوائل القرن الـ 20 كانت الذبحة الصدرية معروفة كإشارة للموت الوشيك، بسبب حدتها الشديدة في بعض الحالات.

– تعد الذبحة الصدرية في بعض الأحيان عرضا لمرض القلب التاجي لدى النساء أكثر من الرجال، وتزداد إمكانية الإصابة بها مع ارتفاع السن، إذ يقدر متوسط عمر ظهورها في 62.3 سنة.

– توفيت العديد من الشخصيات التاريخية بسبب الذبحة الصدرية، من بينها المغني الشهير مايكل جاكسون.

– تعنى الذبحة الصدرية باللغة اللاتينية اعتصار القلب، أي حدوث آلام في الصدر وعدم سهولة التنفس.