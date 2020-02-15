“البطالة” تمنح أمير و”سبعتون” الصدارة

تصدر الديو الذي جمع المغني المغربي إيهاب أمير، والرابور “سبعتون”، قائمة الأغاني الأكثر مشاهدة على موقع “يوتوب”، والأكثر من ذلك تداولت عدد من الصفحات على موقع “إنستغرام” مقاطع من الفيديو الكليب، سيما أنه يعالج موضوعا يهم شريحة كبيرة من الشباب المغاربة، يتعلق بالبطالة في صفوف الشباب.

وجاء التعاون بين المغنيين، وطرح الديو الذي يحمل عنوان “ملينا”، بعد مجموعة من التحضيرات استغرقت أزيد من ثمانية أشهر، إذ تعاون الاثنان على كتابة الكلمات فيما لحنها إيهاب نفسه، علما أن العمل صور على طريقة الفيديو كليب في آسفي تحت إدارة المخرج المغربي حسن الكورفتي.

وجسد إيهاب و”سبعتون” في كليب الأغنية، وضع الشاب المغربي العاطل عن العمل، الذي يحاول جاهدا تغيير الواقع الذي يعيشه، من أجل توفير حياة كريمة له ولعائلته.

وتعتبر هذه الأغنية، ثاني عمل حرص من خلاله إيهاب على تقديم أعمال فنية تعكس انشغالات الشباب ومشاكله، إذ تطرق خلال “بغيت نطير” إلى مشكل الهجرة السرية وأمل الشباب في الوصول إلى الحلم الأوربي.

وبدوره، اختار “سبعتون” أغنية “ملينا” لمواصلة معانقة هموم الشباب المغربي وتجسيدها فنيا بعد مجموعة من الأعمال، التي تطرق فيها لمجموعة من المشاكل التي يعانيها الشباب المغربي .

إ. ر



