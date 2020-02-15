الركراكي تتسلم شقتها

استلمت الفنانة فاطمة الركراكي، مطلع الأسبوع الجاري، شقتها الجديدة التي أهدتها لها النقابة الوطنية لمهنيي الفنون الدرامية، نتيجة ظروفها الاجتماعية القاسية، وحالتها الصحية مع التقدم في السن.

وتناقل عدد من الفنانين صورا على صفحاتهم بفيسبوك توثق حضورهم حفل تسليم شقة الركراكي، التي استفادت منها بفضل مساهمة النقابة، وأرباح حفل خصص لهذا الغرض، بهدف إنساني يتمثل في ضمان سكن لائق لها.

وما تزال الركراكي، تواصل حصص علاجها، بإشراف النقابة، ووزارة الثقافة، وقاومت المرض لتحضر حفل تسلمها شقتها، والبهجة ظاهرة على محياها، رغم تأثير المرض، وفقدانها لبصرها نتيجة تقدمها في السن.

ونظمت النقابة المغربية لمهنيي الفنون الدرامية حفلا خيريا برعاية وزارة الثقافة، سمي حفل الوفاء، وكرمت من خلاله الركراكي، وقدم لها وعد بمنحها شقة تليق بمقامها.

ع . م