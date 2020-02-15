الشيخ رضوان مع أبو زعيتر

نشر الشيخ رضوان، في حسابه على “أنستغرام”صورة تجمعه بأبي بكر زعيتر وصديقه محمد رزقي، وعلق عليها قائلا: “لقاء طيب مع أبي بكر زعيتر ومحمد رزقي بطنجة… كانت جلسة ممتعة ومفيدة، ولا تخلو من آيات وأحاديث ووصايا نافعة ومواقف وذكريات”.

وأثارت الصورة ردود أفعال عدد كبير من متتبعي الشيخ المثير للجدل، أغلبها ثمن صداقات الشيخ ودعا للجميع بدوامها.

وواصل الشيخ رضوان نصائحة في الحساب نفسه، آخرها دعوته إلى مواجهة التواكل، وقال: “يردد بعض الناس مقولة “الأرزاق بيد الله”، لكنهم يتعلقون بغير الله للحصول على الرزق وبعضهم يلجأ إلى الحرام بعدما أساء الظن بالله أنه لن يرزقه في الحلال!!؟ وإنني أجزم أن هذا الخراب الذي نعيشه الآن سببه فساد العقيدة وضعف الإيمان، فكانت النتيجة انتشار السرقة والغش والزور والحسد والبغض والغل والنصب والاحتيال وغيره… ولهذا فإن النجاة من هذه المصائب يكون بالرجوع إلى القرآن والسنة لنتعلم العقيدة الصحيحة، ويكون إيماننا بالله قويا وتوكلنا عليه صادقا وتعلقنا به دائما”.

خ. ع