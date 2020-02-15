مريم حسين تمدح شيوخ الإمارات

عادت المغربية مريم حسين للتواصل مع متابعي صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي “انستغرام”، بعد الإفراج عنها رسميا. ووجهت مريم في منشور لها شكرها لكل شخص ساندها في محنتها، بعدما قضت محكمة إماراتية حبسها ثلاثة أشهر وإبعادها عن البلد، بتهمة “هتك العرض بالرضا”.

ونشرت من خلال حسابها على “إنستغرام” رسالة توجهت فيها إلى شيوخ وقادة دولة الإمارات معربة عن شكرها لهم بعد الإفراج عنها، إذ كتبت فيها “ليت كلماتي وشكري وعرفاني تكفي لكي أقدمها لقادة وشيوخ دولة الإمارات.

فالله إنكم كالشجرة الطيبة أصلها ثابت وفروعها في السماء، فقد غمرتم بظلكم كل من احتمى بحماكم، فأغثتم كل ملهوف التجأ إليكم، وسعيتم ومازلتم لقضاء حوائج الناس في كل زمان ومكان، رافعين في ذلك مقام إماراتنا في كل محفل، فجعلتموها تستحق بكل جدارة لقب الدولة الفاضلة”.

وأضافت في الرسالة ذاتها التي حظيت بتفاعل الكثيرين “أتقدم بخالص تقديري إلى قضاء الدولة العادل النزيه، الذي لم ولن يتوانى يوما عن إعادة الحقوق لأهلها، فسطر بذلك أسمى أساس وضعه رب الناس إلى هو العدل أساس الملك، بارك الله فيكم وأعانكم على هذه المهمة الجليلة، فأنتم أهلا لها بإذن الله”.

إيمان رضيف

