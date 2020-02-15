زلاغ و”النية الطيبة”

وجهت الفنانة حسناء زلاغ رسالة إلى متابعي صفحتها الرسمية قالت فيها “كل شيء يمكن شراؤه، إلا النية الطيبة، فهي تنبع من بئر سحري داخل القلوب الطاهرة فقط”.

وتجاوب متابعو زلاغ مع رسالتها في تعليقات كثيرة منها “إن كل شيء يمكن شراؤه، فليست الطيبة فقط، بل هناك أشياء أخرى مثل الشرف، والضمير والكرامة عند بعض الأشخاص”. وكانت من بين رسائل زلاغ إلى متابعيها أيضا قولها “نحن في زمن شوف، اسمع واسكت ودخل سوق راسك”، ليرد عليها بعض متابعيها قائلين “معك حق” و”أنت على صواب”.

ومن جهة أخرى، نشرت زلاغ صورة قديمة لشقيقها رشيد زلاغ، والتي عبرت فيها عن حنينها واشتياقها له قائلة “رحلت ورحل معك الفن والصوت والغناء وكل شيء جميل، رحل معك الحب الحقيقي، رحلت الغيرة، الرجولة، الصدق، الهمة، الشأن، الجاه… نفتقدك بيننا ونفتقد عهدك فقدناك للأبد أخي ووالدي وكل شيء… رشيد زلاغ الله يرحمك”.

ونشرت زلاغ صورا عديدة على حسابها على “إنستغرام” من بينها صورة بقفطان مغربي أصيل علقت عليها قائلة “الأناقة بالأبيض صراحة يواتي كل البنات ويعجبني كثيرا”.

وأحيت، أخيــرا، الفنانــة حسنــاء زلاغ مجموعة من الحفلات الفنيــة من بينهــا حفلا فنيا على هامش معرض الفرس للجديدة، حيث التقت جمهورها وأدت باقة متنوعة من أشهر أعمالها، إلى جانب أغان من ريبرتوار الأغنية المغربية والعربية.

وتقاسمت الفنانة حسناء زلاغ صورة مع جمهورها على حسابها الرسمي على موقع “إنستغرام” من أجواء مشاركتها في معرض الفرس للجديدة.

أ. ك

