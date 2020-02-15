الملك يدشن فضاءات للشباب بأكادير

تحتوي على مراكز للاستقبال والمقاولات والتشغيل والإنصات والورشات

دشّن الملك، أول أمس (الأربعاء)، منصة الشباب «أركانة» بآيت ملول، الموجهة للإنصات والتوجيه، المندرجة في إطار محور «تحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب»، المضمن في البرنامج الثالث للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية.

وستمكن هذه المنصة، الشباب من تحقيق ذواتهم وطموحاتهم، في التزود بوسائل، تمكنهم من تحفيز روح المبادرة والمقاولة لديهم، وتضمن لهم إدماجا سوسيو- اقتصاديا أفضل.

وتم إنجاز منصة الشباب «أركانة» للإنصات والتوجيه، بتكلفة تناهز سبعة ملايين درهم، تحتوي على فضاءات للاستقبال والمقاولات والتشغيل والإنصات والورشات، إضافة إلى قاعة للندوات، ومكتبة وسائطية، وقاعة للرياضة، وملعب لكرة القدم المصغرة.

وسيسهر على تأطير مرتفقي هذا الفضاء، فريق متخصص في التوجيه والإنصات ومرافقة المستفيدين في عملية إحداث مشاريعهم المهنية.

وتشكل المنصة، التي تستجيب لانتظارات الشباب وتلبي حاجياتهم في البحث عن فرص الشغل، ملتقى للشباب والفاعلين المعنيين بورش إدماج الشباب. وتهدف إلى تسهيل ولوج هذه الفئة إلى حزمة من المعلومات المتعلقة بسوق الشغل وتشجيعها على إحداث مقاولاتها الخاصة.

وستفتح المنصة لشباب جهة سوس- ماسة الاستفادة من البرنامج المندمج لدعم وتمويل المقاولات، الذي تمت بلورته طبقا للتوجيهات الملكية السامية، والمشتمل على عدد من التدابير الموجهة لاحتواء وتجاوز الصعوبات، التي تعرقل ولوج الشباب حاملي المشاريع والمقاولات الصغيرة جدا والصغرى، للتمويل.

يشار إلى أن جهة سوس ماسة، عرفت، بالإضافة إلى منصة الشباب «أركانة» للإنصات والتوجيه»، على مستوى عمالة أكادير -إداوتنان، إنجاز الفضاء الثقافي «دار ممكن» بحي لكويرة، وفضاء «نجوم سوس» بحي الفرح (بنسركاو المركز)، في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.

ويعتبر الفضاء الثقافي «دار ممكن»، الذي تم إنجازه بغلاف مالي ناهز 6,7 ملايين درهم، فضاء جديدا لمواكبة الشباب بين 18 و28 سنة، الراغبين في تطوير أنفسهم، واكتساب مهارات جديدة. ويهدف المركز، إلى تطوير الفكر النقدي والإبداع، والتعاون، والتواصل، والانفتاح على الآخر، وقيم المواطنة، من خلال تنظيم أنشطة للقراءة والكتابة والمسرح والموسيقى والفيديو. ويعتبر المركز الثقافي «نجوم سوس»، الثالث من نوعه، الذي تطلقه مؤسسة «علي زاوا»، بعد مركزي البيضاء «نجوم سيدي مومن»، وطنجة «نجوم البوغاز». ويعرض مركز»نجوم سوس»فضاء للتعلم والاكتشاف والتبادل المعرفي والتعبير، دروسا في المسرح والفنون التشكيلية والرقص والموسيقى واللغات الأجنبية، يشرف عليها 13 مدرسا. ويستقبل المركز حاليا 240 منخرطا (53 بالمائة فتيات)، تتراوح أعمارهم ما بين 6 و28 سنة.

من جهة أخرى، سهر جلالته، في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، على تسليم 28 حافلة للنقل المدرسي، 26 منها للنقل المدرسي واثنتان لنقل الرياضيين، لرؤساء الجماعات والجمعيات المستفيدة التابعة للجماعات القروية بعمالة أكادير -إداوتنان. وستعمل على تحسين ظروف التمدرس ومحاربة الهدر المدرسي في أوساط التلاميذ بالمناطق القروية المستهدفة، والنهوض بالأنشطة الرياضية.

محمد إبراهمي (أكادير)