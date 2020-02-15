“الثقافية” تعلن نفسها في المعرض

احتضن رواق الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة بالمعرض الدولي للنشر والكتاب ، أول أمس (الأربعاء) مائدة مستديرة حول قناة “الثقافية”، استعرض فيها المشاركون حصيلتها وآفاقها، خاصة ما يتعلق بشبكتها البرامجية الجديدة.

وقدم عبد الصمد بنشريف، مدير قناة “الثقافية”، لمحة حول التصورات الجديدة المتعلقة بالقناة، وأبرز التغييرات التي ستهم رؤيتها الإستراتيجية، ومن بينها شبكة برامجية، تضم بالأساس 14 برنامجا جديدا، شرع في تحضيرها منذ سنتين.

ويرتقب أن تكرس هذه الشبكة البرامجية هوية هذه الخدمة الإعلامية العمومية قناة ثقافية بامتياز، من خلال تقديم عرض إخباري ثقافي، وبرامج وثائقية وتاريخية، بما يسمح بمواكبة كثافة الإنتاج الثقافي المغربي، وجعل القناة رافعة إعلامية للثقافة المغربية، والحقل الثقافي المغربي، بما في ذلك تعزيز الانفتاح على الجامعات المغربية، التي تشهد دينامية في الإنتاج.

وتميزت هذه الندوة بمشاركة الدكتور عبد اللطيف كداي، عميد كلية علوم التربية بالرباط، الذي أشاد بوضوح الخط التحريري للقناة في المشهد الإعلامي المغربي، مشيرا بخصوص التحديات والآفاق إلى أن قناة “الثقافية” موجودة في قلب التحولات التي يعرفها المغرب في مشروعه الثقافي والتربوي، مؤكدا على أنها قناة تساهم في التنشئة والتربية على القيم والمواطنة والاستجابة لمختلف حاجات المجتمع الثقافية.

وتحدث يونس البضيوي، منتج برامج بقناة “الثقافية”، عن مختلف المسارات والمحطات التي مرت منها منذ تأسيسها كأول قناة موضوعاتية في المغرب، دخلت بصدور دفتر التحملات لسنة 2006 مرحلة التأسيس والتطوير، وصولا إلى مرحلة دفتر التحملات لسنة 2012، الذي فتح أمام قناة “الرابعة” باب التركيز على محور الثقافة في مفهومها العام.

وتجدر الإشارة إلى أن فعاليات الأنشطة التواصلية للرواق المؤسساتي للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة انطلقت بندوة حول البرامج الثقافية للإذاعة الأمازيغية، على أن تختتم فعالياته، اليوم (الجمعة) بلقاء لإحياء ذكرى الراحل عبد الرحمان عاشور، المدير الأسبق للإذاعة الوطنية (1986-2003)، والذي مضت سنة على رحيله، ومن الصدف الأليمة أن لحظة وفاته تزامنت مع ندوة بالمعرض، بالرواق نفسه، كانت تستحضر مساره المهني في الإذاعة وتقدم قراءة في كتابه “رجل سلطة بالإذاعة” قبل أن يتوصلوا بالخبر المفجع.

ع . م