الألوان الزاهية لإطلالة ناعمة

وجدت الألوان الزاهية، مكانا لها في أكبر منصات عروض الأزياء العالمية، الخاصة بموسم خريف وشتاء 2020 و2021، منها الأزرق الزاهي والفوشيا والأخضر والأحمر إلى جانب بعض درجات الألوان المحيادة.

واجتمع الكثير من مصممي الأزياء على تقديم اللون الأخضر وتنسيقه بشكل مميز في عروضهم الخاصة، والشيء ذاته بالنسبة إلى الأزرق الزاهي، الذي قدم في فساتين السهرة المطرزة، إلى جانب قطع أخرى.

كما أثبت اللون الأحمر أنه من الصيحات الرائجة، التي لا يمكن أن تختفي سواء في فصل الشتاء أو الصيف، فكان مسيطرا بقوة على منصة عروض الأزياء شتاء 2020 و2021.

وينصح خبراء الموضة باختيار اللون الأحمر سواء مع المعطف الكلاسيكي أو فساتين السهرة المفعمة بالأنوثة، كما يمكن تجربة جاكيت باللون الأحمر ليتم تنسيقه مع تنورة سوداء.

كما أن اللون السماوي الباستيل، من أكثر الدرجات الرائجة ضمن موضة ألوان شتاء 2020 و2021، إذ يمكن اختياره مع الجاكيتات الشتوية بشكل عصري مميز، أو مع الفساتين أو المعاطف بشكل جذاب، لضمان الحصول على إطلالة ناعمة تكسر الشكل التقليدي للإطلالة الشتوية.

وتعتبر درجات الوردي والفوشيا من أكثر الألوان التي تصدر بقوة موضة شتاء 2020 2021، إذ خطفت الأنظار خلال عرض توم فورد، وهو الأمر الذي حدث أيضا مع الموديلات التي قدمت باللون الأخضر بدرجاته، والتي كانت على منصات عروض الأزياء.

ومازالت موضة درجات البيج والكاميل الرائجة، إذ لن تكتمل موضة الألوان الشتوية للموسم المقبل، إلا بتقديم الدرجات المحايدة وبالتحديد البيج والكاميل والبني.

إ. ر