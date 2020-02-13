جلباب نسوي للسرقة والابتزاز الجنسي

موقوف كان يستعمل أحمر الشفاه ويستغل طول شعره للإيقاع بضحاياه

أحالت عناصر المركز الترابي للدرك الملكي الصخيرات الشاطئ، على وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بتمارة، صباح أمس (الثلاثاء)، شابا، كان يتخفى في زي نسوي (جلباب) وملابس أخرى، ويوهم ضحاياه برغبته في ممارسات جنسية معهم، وبعدها يسلبهم ما بحوزتهم من مبالغ مالية وهواتف محمولة، بعدما يختارهم بعناية من حسابات موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”،واستنطقته النيابة العامة في جرائم النصب والسرقة.

وقال مصدر “الصباح” إن عناصر الدرك نصبت كمينا للظنين البالغ من العمر 27 سنة، بعد تقاطر شكايتين، فصرح ضحية أن فتاة عرضته للسرقة، لكن التحقيقات الأولية أظهرت أن الأمر يتعلق بشاب يرتدي ملابس فتيات ويستعمل أحمر الشفاه، كما يستغل طول شعره، ويستعين بآخر اصطناعي “بيروك”، وهو ما يوحي لضحاياه أنه فتاة، فيبدي لهم رغبته في ممارسات جنسية بأماكن خلاء وبمحيط الشاطئ بالمدينة،قبل أن يطلب منهم هواتفهم، موهما إياهم برغبته في إجراء مكالمات هاتفية لطمأنة عائلته، ليلوذ بالفرار، خصوصا في المناطق المظلمة، تاركا وراءه الضحايا.

واستنادا إلى المصدر نفسه اهتدت الضابطة القضائية إلى خمس ضحايا بالصخيرات، فيما رفض آخرون تسجيل شكايات في الموضوع خوفا من انتشار الفضيحة، خصوصا أن الموقوف كان يغري المتزوجين حتى يسهل ابتزازهم وسرقتهم، ويرفضون تقديم شكايات ضده خوفا من متابعتهم.

واعترف الموقوف أثناء البحث التمهيدي معه بأنه استغل طول شعره في إيهام ضحاياه بأنه فتاة، كما كان يستعمل عطورا نسائية وأدوات تجميل لتسهيل سقوطهم في شركه، ويخرج إلى الشارع للقاء ضحاياهقصد ابتزازهم وسرقة ما بحوزتهم.

وأظهر البحث أن الظنين كان يقضي فترات طويلة أمام شاشة الحاسوب، ويستعين بهاتفه المحمول في اصطياد “الزبائن”، وبعدما تتطور العلاقة الافتراضية يضرب لهم موعدا، في أماكن بالمنطقة الفاصلة بين الشاطئ والصخيرات المركز.

وحسب ما حصلت عليه “الصباح” من معطيات تدخل صباح أمس (الثلاثاء)، أفراد من عائلة الموقوف قصد تنازل الضحايا له، مقابل أداء قيمة المسروقات، حتى يفلت من قبضة الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي بالعرجات 1 بالسهول، بعدما خلصت الأبحاث التمهيدية للدرك الملكي، وكذا جلسة البحث خلال استنطاق ممثل النيابة العامة بتورطه في الجرائم المرتكبة.

عبدالحليم لعريبي