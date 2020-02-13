قتل تلميذ بأزمور

فارق تلميذ يتابع دراسته بثانوية بأزمور الحياة، أمس (الثلاثاء)، بالمستشفى الإقليمي بالجديدة، متأثرا بجروح خطيرة نتيجة طعنات وجهها له مجهولون، حين كان متوجها لمؤسسته التعليمية زوال أول أمس (الاثنين).

وأشارت المصادر إلى أن الضحية المتحدر من جماعة أولاد رحمون قدم لأزمور لمتابعة دراسته الثانوية، فعثر عليه مضرجا في دمائه، ليتم إشعار عناصر الوقاية المدنية، التي عملت على نقله إلى المستشفى.

وكشفت المصادر أن الضحية تعرض لعملية اعتداء في محاولة لسرقته من قبل مجهول أو مجهولين بعد سرقة هاتفه المحمول، وفور إشعارها بوفاة الضحية حلت عناصر الشرطة القضائية المحلية بأزمور إلى مستشفى الجديدة، وعاينت الجثة قبل نقلها إلى مصلحة الطب الشرعي لتشريحها.

وفتح تحقيق قضائي لإيقاف المتورط أو المتورطين في جريمة القتل، التي اهتزت لها أزمور، والتي أصبحت تعرف خلال الآونة الأخيرة عمليات إجرامية متعددة تتعلق بالسرقة والاغتصاب والاعتداء على المارة، بسبب انتشار ظاهرة ترويج المخدرات والأقراص المهلوسة.

أحمد سكاب (الجديدة)