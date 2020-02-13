تفكيك عصابة بالداخلة

تمكنت عناصر الشرطة القضائية بالمنطقة الإقليمية للأمن بالداخلة، منتصف ليلة السبت الماضي، من اعتقال شخصين من ذوي السوابق القضائية، يبلغان من العمر 20 سنة و29، ينتميان إلى عصابة متخصصة في السرقة بالعنف وتحت التهديد بواسطة السلاح الأبيض.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، أنه جرى إيقاف المشتبه فيهما وهما في حالة سكر متقدمة، على متن سيارة خفيفة بمدينة الداخلة، بعد أن أظهرت عملية تنقيطهما بقواعد بيانات الأشخاص المبحوث عنهم أن أحدهما يشكل موضوع مذكرة بحث على الصعيد الوطني، لتورطه، بشكل مباشر، في عملية سرقة بالعنف استهدفت أحد زبائن وكالة بنكية بمنطقة المرسى بالعيون.

وأضاف المصدر ذاته أنه حسب المعلومات الأولية للبحث، فإن المشتبه فيه الرئيسي تورط في سرقة مبلغ 26 مليونا من أحد الأشخاص مباشرة بعد مغادرته لوكالة بنكية بمدينة المرسى بالعيون، بتاريخ 29 يناير الماضي.

وتم الاحتفاظ بالمشتبه فيهما تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي تجريه المصلحة الولائية للشرطة القضائية بالعيون، تحت إشراف النيابة العامة المختصة.

المحجوب الأنصاري (الداخلة)