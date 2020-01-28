سداس: مافيا تبيع قاصرات للخارج

انتفضت فتيحة سداس، برلمانية عن الاتحاد الاشتراكي، متهمة مافيا الاتجار في البشر، باستغلال بنود في مدونة الأسرة المغربية، لتهجير طفلات يتعرضن للاغتصاب الجماعي بينهن اللواتي لم يكملن 16 سنة.

وأكدت البرلمانية، في جلسة مساءلة الوزراء بمجلس النواب، أن المشكل، ليس تزويج طفلات 16 سنة و18، لكن المصيبة العظمى هو الضغط على طفلات يبلغن 12 سنة لبيعهن، وتحضير لوائح بأسمائهن لتهجيرهن إلى الخارج، بدعوى تخفيف وطأة الظروف القاسية لبعض الأسر الأشد فقرا، والتي تتطلب تدخلا عاجلا من قبل الحكومة للحد من هذه الظاهرة، إذ من الواجب وضعهن في مدارس لاستكمال الدراسة، وتلقي التربية والرعاية.

واعتبرت فاطمة الطوسي، من الأصالة والمعاصرة، أن تزويج الطفلات لم يعد استثناء، بل تم تعميمه باستغلال الأشد فقرا بالمغرب لممارسة الاستغلال الجنسي، الذي أدى إلى بروز ظاهرة الطفلات “العازبات”.

أ. أ