الرميد يرفض حضور جلسة ترأسها المالكي

رفض المصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، والعلاقات مع البرلمان، حضور جلسة تشريعية ترأسها، أخيرا، حبيب المالكي، رئيس مجلس النواب، للمناقشة والتصويت على مشاريع ومقترحات قوانين جاهزة، جراء ارتفاع حدة الصراع بين الرجلين، وتبادل الاتهامات بينهما، وصلت إلى الطريق المسدود، في سابقة من نوعها في تاريخ العلاقة بين الحكومة والبرلمان.

وقالت مصادر “الصباح” إن الرميد تعسف على مهمته الانتدابية، وزيرا للعلاقات مع البرلمان، وداس على الدستور الذي نص على استقلالية السلط وتعاونها، وتشاحن مع رئيس مجلس النواب، ورفض حضور جلسة ترأسها المالكي، كما رفض أيضا النيابة عن وزير غاب في تلك الجلسة التي تأخرت بساعة تقريبا.

بالمقابل، اعتبرت المصادر أن الرميد، كان في حالة غضب شديد، جراء تصرفات المالكي، الذي حرض رؤساء الفرق والمجموعات البرلمانية، على رفض أي حوار معه قصد دراسة الأسباب التي استدعته إلى طلب تعديل النظام الداخلي لمجلس النواب.

وأضافت المصادر أن المالكي فضل “الضغط” على رؤساء الفرق والمجموعات البرلمانية، عوض مواجهة الرميد، وطلب من رؤساء الفرق والمجموعات البرلمانية، عدم الرد على الرميد كتابيا، بخصوص رسالته التي وجهها إليهم.

وأكدت المصادر أن المالكي اشتكى الرميد إلى سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، متهما إياه بعرقلة عمل مجلس النواب، ويأتي باجتهادات غير قانونية، فيما اعتبر الرميد أن المالكي والنواب يستغلون نقط النظام المنصوص عليها في النظام الداخلي للغرفة الأولى، وأخذ الكلمة إذا وقع مشكل يتعلق فقط “بتسيير الجلسة”، وليس التهجم على الوزراء في كل جلسة، بتوجيه اتهامات إليهم، تتجاوز المسموح به، دون منحهم حق الرد، ولو من خلال تدخل وزير العلاقات مع البرلمان، علما أن الاتهامات تهم أمور السياسة العامة للحكومة، وهو ما اعتبره الرميد تعسفا على القانون، وتغييبا للحوار البناء الذي يجب أن يكون حاضرا بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، في إطار ضمان استقلالية السلط وتكاملها وتعاونها، لكن المالكي اعتبر أن طريقة الرميد تعد تدخلا في السلطة التشريعية، وفي طريقة اشتغال مجلس النواب، وأن الوقت لا يسمح بإجراء تعديل على النظام الداخلي للغرفة الأولى.

أحمد الأرقام