من قتل كاميليا؟

التحقيق في مصرع مصممة أزياء بسجن فاس

وجدت إدارة سجن بوركايز، ضاحية فاس، نفسها في موقف حرج بعد اتهامها بعدم تقديم المساعدة الطبية اللازمة لمصممة الأزياء، كاميليا اللعبي، قبل وفاتها، متأثرة بمضاعفات إصابتها بداء السكري، بعد أسبوع من إيداعها به، بتهمة استهلاك المخدرات القوية، بداعي عدم توفرها على الضمانات القانونية الكافية لمتابعتها في حالة سراح. ولجأت عائلة الضحية العشرينية للقضاء طلبا للتحقيق في ظروف وحيثيات وأسباب وفاتها، بعد إهمال حالتها الصحية، رغم استنجادها بموظفين بالمؤسسة السجنية. واتهمت العائلة إدارة السجن ومسؤولا عن الرعاية الاجتماعية به، بعدم مساعدتها في توفير الأنسولين، بعد ارتفاع نسبة السكر في دمها، نتيجة الكآبة والغضب والتوتر بعد اعتقالها.

وأخضعت جثة الهالكة إلى التشريح الطبي، بناء على أوامر النيابة العامة، بعد نقلها إلى مستودع الأموات بمستشفى الغساني، بعدما توفيت، أول أمس (الأحد)، بعد مدة قصيرة من إدخالها المستشفى، قبل دفنها بمقبرة بالمدينة، قبل أربعة أيام من ثاني جلسات محاكمتها، ومن معها أمام ابتدائية فاس، ما أغضب معارفها وعائلتها التي لم تستسغ “تعامل الإدارة مع حالتها”.

وأوضحت المصادر أن الحالة الصحية للضحية التي أودعت جناح النساء بالسجن، تدهورت نتيجة مضاعفات مرضها المزمن، خاصة بعدما ارتفعت نسبة السكر في دمها إلى أكثر من أربعة غرامات، قبل أن تطلب من موظفي المؤسسة السجنية توفير كمية من الأنسولين المواظبة على استعماله، لكن غياب المادة “كان جوابهم، وسببا رئيسيا في تدهور حالتها”.

وأوقفت الضحية في 19 يناير الجاري، على متن سيارة خفيفة من قبل درك سيدي حرازم، عند سد قضائي بملتقى الطريقين الوطنيين 6 و8، رفقة سائقها وزوجته وشخصين آخرين، قبل إحالتهم على النيابة العامة بابتدائية فاس، التي متعت اثنين منهم بالسراح المؤقت، دونها ومتهمين آخرين، بينهما السائق، الذي ضبطت بحوزته كمية من الكوكايين.

وكان مرتقبا أن تمثل المتهمة ومن معها أمام المحكمة الابتدائية بفاس، زوال بعد غد (الأربعاء)، في ثاني جلسة لمحاكمتهم أمام الغرفة الجنحية التلبسية، بعد أسبوع من تأجيل ذلك، لتمكينهم من إعداد الدفاع والاطلاع، بعد إحالتهم صباح الأربعاء الماضي، على النيابة العامة التي أمرت بإيداع المصممة جناح النساء بالسجن قبل وفاتها.

وتوبعت مصممة الأزياء، التي لها قرابة عائلية مع قاضية بابتدائية فاس، بتهمة استهلاك المخدرات، فيما توبع باقي المتهمين في الملف نفسه، بـ “السكر العلني البين والسياقة في حالته والفساد واستهلاك المخدرات القوية وتسهيل استعمال المخدرات على الغير بعوض مالي ومحاولة ذلك وحيازة السلاح بدون مبرر والعنف”.

حميد الأبيض (فاس)