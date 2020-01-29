إنقاذ 66 “حراك” من الغرق

كشفت وسائل إعلام إسبانية، أن دورية بحرية للحرس المدني الإسباني، تمكنت صباح أول أمس (السبت)، من إنقاذ تسعة مهاجرين سريين مغاربة، كانوا على وشك الغرق على متن زورق صغير للهجرة السرية بمياه مضيق جبل طارق.

وأوضح الإعلام الإسباني، أن الحرس المدني الإسباني تمكن من إنقاذ المهاجرين المغاربة في ليلة شهدت أمطارا غزيرة وبردا شديدا وأمواجا عاتية، حيث استطاعت الوحدة البحرية الوصول إلى الزورق الصغير الذي كان في حالة خطر، وإنقاذ المهاجرين الذين على كانوا على متنه. وسلم الحرس المدني الإسباني المهاجرين التسعة إلى الشرطة الوطنية بميناء سبتة حوالي الساعة الخامسة صباحا، استعدادا لإجراءات إعادتهم إلى المغرب لاحقا، مشيرا إلى أن المصالح الطبية الإسبانية قدمت لهم المساعدات اللازمة.

وأشارت المصادر ذاتها إلى أن الأمر كاد يتحول إلى مأساة لولا تدخل الحرس المدني الإسباني، خاصة أن الزورق قديم ومزود بمجذف يدوي بعدما سقط محركه في المياه، فيما لم يكن المهاجرون يرتدون أي سترات للنجاة، حيث تم حجز القارب من قبل المصالح الأمنية لإجراء تحقيق في الموضوع. في السياق ذاته، أكد مصدر مطلع أن قوات خفر السواحل التابعة للبحرية الملكية بقاعدة الناظور، تمكنت في حدود الساعة السابعة من صباح اليوم ذاته، من تقديم المساعدة ل57 مرشحا للهجرة السرية تعرض زورقهم للغرق على بعد أميال من سواحل الحسيمة.

وأضاف المصدر أن المعنيين بالأمر الذين تم إنقاذهم يتحدرون من دول جنوب الصحراء، ضمنهم 12 امرأة وطفل واحد، حيث كان الزورق الذي يقلهم على وشك الغرق وبدأت تغمره المياه، على مسافة حوالي 6 أميال من رأس سيدي عابد بالحسيمة. وتم نقل المرشحين للهجرة السرية باتجاه ميناء الحسيمة، حيث جرى تسليمهم لعناصر الدرك الملكي البحري، الذي سيقوم بالمتعين قانونا في حقهم.

جمال الفكيكي (الحسيمة)